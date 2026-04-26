Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Los cambios de Morena

*Los Honores a la Bandera que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevaran a cabo en la Escuela Primaria Republica de México en Ciudad Victoria, ubicada en Rio San Cristóbal 675, Col. San Marcos Dos, en punto de las 8 de la mañana.

La designación de la mexiquense, Arquitecta, Ariadna Montiel Reyes como presidenta nacional de Morena, nos muestra que en los próximos días habrá cambios importantes en el partido guinda, sobre todo los nombramientos de los Coordinadores Estatales de elecciones de este instituto político joven, quienes se encargaran de hacer las encuestas para nombrar a los próximos candidatos a diputados federales, diputados locales, alcaldes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos en cada uno de los estados de la República, entre ellos, el nuestro en Tamaulipas.

No tarda mucho en salir el humo blanco para decirnos quién será el nuevo Coordinador de Morena en Tamaulipas. Ya les avisaremos, pero lo que se puede adelantar desde ahora, es que será alguien cercano a Citlalli Hernández Mora y a la nueva presidenta Ariadna Montiel; toda vez que serán estas dos mujeres las que tendrán el poder absoluto en el partido Morena, tanto en nombrar candidatos como el manejar el dinero que el partido necesitará para hacer las encuestas en cada uno de los estados y los municipios del país. Recordemos aquí la sabia frase que dice: “En casa y en política, el que paga manda”.

Por cierto, valdría la pena saber y conocer de cerca quiénes son los aliados más cercanos de Citlalli Hernández en Tamaulipas y también los funcionarios de la secretaría de Bienestar que siempre han sido bien vistos por Ariadna Montiel; seguramente estos personajes tendrán mucho que ver en el futuro del partido Morena en Tamaulipas.

Léase los amigos de Citlalli y Ariadna tendrán vara alta en Tamaulipas. Incluyan en esta lista a Heriberto Cantú Deándar, Director Regional del Bienestar Región IV en Tamaulipas con sede en Nuevo Laredo, que por cierto, tuvo la importante misión del proyecto de la construcción del edificio de la Agencia Nacional de Aduanas. Se sabe que la familia Deándar tiene una relación directa con AMLO desde hace décadas.

Por lo tanto, denlo por seguro que la baraja seguirá moviéndose y nombres que hasta hoy permanecían sin mayores posibilidades políticas, la suerte le sonríe y pronto los veremos en posiciones estratégicas. Pendientes de ello para informar.

Listo para comparecer

El que está listo para comparecer ante el pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas, es el secretario de Educación Miguel Ángel Valdés García, este martes 28 de abril en punto de las 2 de la tarde.

Seguramente el funcionario aclarará todas y cada una de las dudas de los legisladores, pues no hay que olvidar que además es uno de los secretarios que le está echando toda la carne al asador, cumpliendo con los planes y programas del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Valdez García tiene además un equipo de colaboradores que le han respondido en el quehacer educativo en los 43 municipios de la entidad.

Seguramente usted lo ha visto en planteles escolares del norte, centro y sur del estado, reuniéndose con maestras y maestros, con alumnos y padres de familia, para escuchar las necesidades más apremiantes y con el apoyo del gobierno estatal darle solución.

NOTAS CORTAS

​1.- Bien puesta la camiseta de la Sección 30 del SNTE trae el Profr. Ulises Ruiz Pérez, quien por indicaciones del Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General del Comité Ejecutivo Seccional del magisterio tamaulipeco, atiende de manera directa a sus compañeras y compañeros maestros, escuchando sus necesidades y dando seguimiento a sus distintas problemáticas.

​Y es que el Matamorense Ruiz Pérez, ha sido fiel testigo de cómo el líder de la Sección 30 del SNTE Arnulfo Rodríguez Treviño, insiste en que los hospitales como el ISSSTE, brinden una mejor atención médica a la derechohabiencia magisterial, sobre todo que existan los medicamentos suficientes. Es obvio que trae todo el respaldo del máximo jerarca, el Mtro. Alfonso Cepeda Salas.

​2.- Este lunes 27 de abril los Honores a la Bandera que encabeza tradicionalmente el gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevaran a cabo en la Escuela Primaria Republica de México en Ciudad Victoria, ubicada en Rio San Cristóbal 675, Col. San Marcos Dos, en punto de las 8 de la mañana. Están todos invitados.

​Y como cada lunes también en Jaumave, los Honores a la Bandera serán en la explana de la presidencia municipal y los encabezará el alcalde Manuel Báez Martínez, cabildo y los empleados municipales. También están todos invitados.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.