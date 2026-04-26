Celebra SABG Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 26 de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Norma Angélica Pedraza Melo, reafirmó el compromiso de la actual administración con la implementación de políticas públicas que garantizan el derecho constitucional de acceso a la información.

Lo anterior, en el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Tamaulipas, la cual fue presidida por la titular de la dependencia en su carácter de presidenta del Comité.

La reunión contó con la participación de las y los titulares de los Órganos Internos de Control de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de representantes de las autoridades garantes en la entidad.

Durante su mensaje, Pedraza Melo destacó la importancia del papel que desempeñan las autoridades garantes, subrayando la necesidad de brindar asesoría a los sujetos obligados, particularmente en la atención de solicitudes de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Como parte del orden del día, se presentaron los “Lineamientos Generales relativos a los Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información”, instrumento técnico orientado a optimizar los tiempos de respuesta y elevar la calidad de la información proporcionada a la ciudadanía, fortaleciendo los mecanismos de apertura gubernamental y la protección de datos personales.

Asimismo, los integrantes del Comité revisaron el estatus de publicación de acuerdos de las autoridades garantes, así como los avances en el proceso de alta en la PNT y en la armonización legislativa correspondiente.

Estas acciones permiten asegurar que el marco jurídico estatal se mantenga alineado con las mejores prácticas nacionales, posicionando a Tamaulipas como referente en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Con ello, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno consolida su papel como eje rector en la promoción de una cultura de transparencia, legalidad y acceso a la información en beneficio de la ciudadanía.