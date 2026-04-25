Tamaulipas articula educación y migración con alianza ITM–CRETAM

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 25 de 2026.- El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM) formalizaron un convenio de colaboración orientado al desarrollo de investigaciones, programas de capacitación y estrategias de divulgación, con el propósito de fortalecer la atención educativa, social y humanitaria de las personas en contexto de movilidad, así como la profesionalización del personal vinculado a este fenómeno.

El Director General del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que, por su ubicación geográfica, Tamaulipas ha sido históricamente un punto de origen, tránsito y retorno migratorio. No obstante, señaló que las dinámicas recientes han ampliado este perfil, consolidando al estado también como territorio de destino, donde convergen diversos procesos de movilidad humana, lo que exige fortalecer las capacidades institucionales para la inclusión y acompañamiento de las familias que permanecen en la entidad.

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de las capacidades educativas y sociales es prioritario ante la magnitud del fenómeno migratorio. Indicó que más de 500 mil tamaulipecos residen en Estados Unidos; alrededor de 230 mil familias reciben remesas; y más de 60 mil niñas, niños y adolescentes nacidos en ese país, hijos de padres tamaulipecos, viven actualmente en el estado tras procesos de retorno voluntario o repatriación, lo que confirma el carácter binacional de la entidad.

Como parte del convenio, ambas instituciones desarrollarán publicaciones científicas y especializadas en materia migratoria, en las que el ITM aportará su experiencia operativa, fortaleciendo el análisis con evidencia directa

Por su parte, la rectora del CRETAM, Gladys Teresa Valdez González, destacó que la movilidad humana impacta directamente en los procesos educativos, por lo que resulta fundamental formar docentes con herramientas para atender, incluir y acompañar a niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad, desde una perspectiva humanista, intercultural y con pleno respeto a sus derechos.