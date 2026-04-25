Refuerza SSPT cercanía con la ciudadanía en evento familiar “DIFZania”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 25 de 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) participó en las actividades organizadas por el Sistema DIF estatal en el marco de la celebración del Día de la Familia, conviviendo con niñas, niños y sus familias durante la inauguración de “DIFZania”.

El Secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, acompañado de su esposa, Eva Catalina Hernández Flores, se sumó al recorrido inaugural junto a la presidenta del DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal, y el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, participando en el corte de listón de este espacio dedicado a la convivencia familiar.

Durante el evento, el titular de la SSPT interactuó con niñas y niños en los distintos módulos instalados por áreas como Policía Cibernética, Guardia Estatal de Género, Agrupamiento Montado y Canino, Tránsito Estatal, CEDES, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), Fuerzas Especiales, Reclutamiento, Proximidad e Investigaciones, así como del Voluntariado SSPT, los cuales ofrecieron actividades lúdicas y educativas.

Estas acciones tienen como propósito fomentar la sana convivencia y brindar a la niñez tamaulipeca espacios seguros, inclusivos y accesibles, donde puedan desarrollar habilidades sociales, estimular su creatividad y aprender de manera dinámica.

“DIFZania” se consolida como un espacio gratuito que promueve la integración familiar y permite a las y los asistentes conocer de cerca el trabajo que realizan las distintas áreas de seguridad pública en beneficio de la ciudadanía.