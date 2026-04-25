Participa Tamaulipas en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral (COMSE)

Oaxaca de Juárez.- Abril 25 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y la toma de decisiones estratégicas para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, participó en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas (COMSE), realizada en el Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca

La sesión tuvo como objetivo consolidar acuerdos, reflexionar sobre políticas públicas y definir lineamientos que permitan avanzar de manera articulada y efectiva en la atención de la infancia y la adolescencia.

Durante su intervención, Salazar Márquez destacó los avances en Tamaulipas en materia de educación inclusiva, trastornos del neurodesarrollo y atención a la discapacidad psicosocial, subrayando la importancia de implementar políticas integrales con enfoque de derechos.

Asimismo, señaló que en la entidad se impulsa una agenda humanista orientada a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en congruencia con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Como resultado de la sesión, se avanzó en la construcción de acuerdos y en la definición de acciones coordinadas, además de establecer 14 compromisos estratégicos orientados a fortalecer el cumplimiento de la ley general en la materia y su armonización en las entidades federativas.