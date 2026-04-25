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Fortalece Tamaulipas la protección de la niñez en Encuentro Regional de SIPINNA en Oaxaca

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Oaxaca de Juárez.- Abril 25 de 2026.- En el marco del compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se llevó a cabo el Encuentro Regional de Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), consolidándose como un espacio estratégico para fortalecer la coordinación interinstitucional en el país.

El encuentro tuvo como objetivo reforzar la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en la protección integral de la niñez y la adolescencia, mediante el diálogo, la articulación de esfuerzos y la definición de acciones concretas que permitan avanzar en la construcción de entornos seguros y protectores.

El evento contó con la participación del gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como de representantes estatales y municipales. También asistieron autoridades federales de organismos como CONASAMA, además de instancias como Leche para el Bienestar y Programas para el Bienestar, junto con alcaldes y representantes de los SIPINNA estatales y municipales.

En representación de Tamaulipas participó la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA estatal, Ivette Salazar Márquez, quien reafirmó el compromiso de la entidad con la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Durante su intervención, destacó que en Tamaulipas se impulsa una política pública integral que coloca a niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones, fortaleciendo la coordinación institucional y promoviendo entornos más justos, seguros y con mayores oportunidades.

Con este tipo de espacios, Tamaulipas refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno para garantizar el desarrollo integral y el bienestar de la niñez y adolescencia.

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