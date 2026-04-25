Arranca Américo Semana Nacional de Vacunación en Tamaulipas; aplicarán más de 48 mil dosis

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 25 de 2026.- Con la meta de aplicar más de 48 mil dosis y la participación de mil profesionales de todo el sistema de Salud, el gobernador Américo Villarreal Anaya puso en marcha la Semana Nacional de Vacunación y convocó a las y los tamaulipecos a refrendar el liderazgo nacional como el único estado sin casos activos de sarampión.

En el marco de la magna celebración DIFZania, en el recinto ferial de esta capital, junto con la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, el gobernador aplicó las primeras dosis de la vacuna hexavalente y de la vacuna contra el sarampión a cuatro menores de edad.

“Así le debemos de hacer contra todos los padecimientos que podemos prevenir a través de este avance médico y científico que son las vacunas y que su sistema de Salud está atento de proveer las mejores vacunas para las etapas de desarrollo de nuestra niñez y nuestros adolescentes”, expresó.

El mandatario tamaulipeco destacó la participación de instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, el Sistema Estatal de Salud y de las Fuerzas Armadas, que también contribuyen en diferentes regiones de nuestro estado a fortalecer este programa de vacunación.

El gobernador insistió en su llamado a las madres y padres de familia a acudir en forma temprana y regular, de acuerdo con la edad de sus hijos, para que reciban las vacunas o el refuerzo correspondiente y prevenir una amplia gama de enfermedades, en lo más preciado que tiene el estado, que son las niñas y niños.

La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, explicó que la Semana Nacional de Vacunación, que lleva por lema “Vacunar es Amar”, se realizará del 25 de abril al 2 de mayo, con la meta de aplicar 48 mil 843 vacunas, para lo cual se han desplegado cerca de mil profesionales de salud en distintas brigadas y 563 módulos en todo el estado.

“Invitarlos a que todos revisen sus cartillas, porque esto es para toda la familia; insistimos en que se unan, porque esto es salud, es prevención y es para todas y todos los tamaulipecos”, mencionó.