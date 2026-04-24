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Plantan palmeras en bulevar con apoyo de Guicho Tudón

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Gracias a las acciones altruistas de Güicho Tudon, se llevó a cabo la plantación de importante cantidad de palmeras en una parte del Bulevar “Luis Echeverría”.

Participaron en la plantación de las palmeras algunos padres y madres de familia del Jardín de Niños “Margarita de Gortari de Salinas” ante la presencia de algunos alumnos del preescolar

Los participantes en esta acción de reforestación, destacaron los beneficios de la siembra de palmeras por la contribución a la belleza natural de este espacio, así como por los beneficios que genera al medio ambiente.

Por esta razpon, personal directivo y docente así como padres y madres de familia de este preescolar ubicado en la Colonia “3 de Septiembre” agradecieron a Güicho Tudon por tan invaluable apoyo.

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