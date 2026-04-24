Llama Sectur a integrarse al Registro Nacional de Turismo

-De forma permanente hay reuniones y capacitaciones con los prestadores de servicios turísticos para fortalecer al sector

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 24 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la formalización y competitividad del sector turístico, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas invitó a las y los prestadores de servicios turísticos a registrarse en el Registro Nacional de Turismo (RNT), a fin de acceder a los beneficios que este padrón federal ofrece.

El titular de la dependencia, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que el registro permite generar mayor confianza entre los clientes, obtener visibilidad a nivel nacional y acceder a apoyos, financiamientos, capacitaciones y participación en ferias turísticas oficiales.

Subrayó que, de manera permanente, la dependencia mantiene reuniones y jornadas de capacitación con prestadores de servicios turísticos, con el propósito de mantenerlos actualizados, resolver dudas y fortalecer la calidad de la oferta turística en la entidad.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a impulsar estándares de calidad y consolidar el desarrollo turístico de Tamaulipas.

Asimismo, destacó la relevancia del Distintivo Turístico Comunitario, el cual promueve la integración de las comunidades locales en la cadena de valor del turismo nacional, mediante la preservación del patrimonio natural y cultural.

Este distintivo impulsa el turismo sostenible, garantiza la autenticidad de las experiencias y mejora la calidad de los servicios ofrecidos, generando beneficios directos para quienes resguardan las tradiciones y el territorio.

Con estas acciones, la Secretaría de Turismo refrenda su compromiso de fortalecer el sector turístico en Tamaulipas, promoviendo su formalización, competitividad y desarrollo sostenible.