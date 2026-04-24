Por: Raúl Terrazas Barraza

Américo y Ganaderos

La presencia del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya en la Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, en un ejemplo claro de la identificación con el sector pecuario, al cual se han destinado los recursos necesarios para la contención de plagas como el gusano barrenador, enfermedades en los hatos y mejoramiento genético.

Al inicio de la Asamblea, el Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Homero García de la Llata, pidió al gobierno de la República que intervenga para frenar la importación de carne de otros países, en especial de Brasil, porque en México hay suficiente producción para atender la demanda de consumo y, no cerrar las puertas al producto proveniente de otras naciones, genera competencia desleal, porque reducen los precios.

Hizo ver que en el país habrá un excedente de unas 400 mil toneladas de carne en este 2026 para el mercado nacional, por ello, además de la intervención de las autoridades gubernamentales, instó a las cadenas comerciales dar prioridad a los productos mexicanos para venderlos al consumidor, como una forma de propiciar el ajuste de los precios, para que pueda trasladarse al productor el beneficio y no que sea para los productores de otros países, en especial Brasil.

García de la Llata, que llegó a esta capital un día antes de la Asamblea General de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, la cual presidió hace unos años, aprovecho para revisar sus negocios y hasta fue visto en un Banco de la localidad donde compartí saludos con paisanos suyos, a quienes comentó que andaba en el pago de impuestos al SAT, como buen contribuyente que es.

El Doctor Villarreal Anaya, indicó que más de 80 millones de pesos son invertidos por su administración en beneficio del a ganadería, al tiempo que confirmó estar siempre al pendiente para trabajar de la mano con los productores pecuarios, sobre todo ahora que han hecho equipo con la dirigencia nacional ganadera y la regional, que presiden García de la Llata y el ingeniero José Ramón Guerrero Gamboa, de manera respectiva.

Con orgullo les dijo además que, durante su administración los ranchos ganaderos están de nuevo en sus actividades productivas, debido al esfuerzo realizado para recuperar la seguridad y tranquilidad, elementos que soportan su petición para impulsar y alentar la confianza para que haya desarrollo, producción y crecimiento en las regiones de Tamaulipas

A la Asamblea de la Unión Ganadera Regional, acudió con la representación del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, ingeniero Julio Berdegué Sacristán, el titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, Francisco Javier Calderón Elizalde.

El funcionario reconoció que, con la implementación de acciones oportunas entre productores, autoridades estatales del sector que tiene a su cargo el ingeniero Antonio Valera Flores, la prevalencia y dispersión del gusano barrenador del ganado ha sido baja, ya que solo se han presentado 249 casos positivos y hay 104 casos activos.

Con agrado y admiración expresó que en Tamaulipas se traja y se trabaja bien, por ello, refrendó el compromiso de SENASICA, para ampliar la cobertura de los programas sanitarios, robustecer el apoyo técnico e impulsar el desarrollo ganadero de Tamaulipas

El dirigente de los productores pecuarios de Tamaulipas, Guerrero Gamboa, celebró el respaldo absoluto del mandatario Villarreal Anaya, porque es fundamental para la ganadería y con ello tiene la confianza absoluta de quienes todos los días van a sus ranchos para cumplir con la producción del estado y dijo que tienen el el secretario de Desarrollo Rural, ingeniero Varela Flores a un gran aliado para su causa.

El cierre de la semana implicó una gran movilización de ganaderos a su reunión general, considerada como muy productiva, porque confirma que, la coordinación efectiva entre todos los implicados en un sector, genera la fuerza suficiente para avanzar a buen paso, sobre en la contención del gusano barrenador.

Los otros

La Mtra Tania Contreras López estuvo en la Ciudad de Reynosa para dialogar con el personal y recorrer las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia que funcionan en aquella región, su afán por examinar la operatividad interna de las áreas, valuar los procesos y desde luego la manera en que se atiende a los usuarios, ello con la finalidad de conocer deficiencias, condiciones laborales y establecer paso a paso acciones para optimizar el trabajo.

Ella quiere y, así fue trasmitido a los funcionarios del Poder Judicial en Reynosa, que, los procedimientos se agilicen, la calidad del servicio sea mejor, con la eficiencia como herramienta para dar resultados concretos.

Suena raro, pero, en muchísimos años, no se tenía conocimiento de que, desde la presidencia del Poder Judicial de Tamaulipas, su titular fuera a dialogar en directo con los juzgadores de las diferentes regiones de la entidad y, hasta donde se sabe Contreras López tiene agenda para ir a todas las ciudades en las que existen oficinas.