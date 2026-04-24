Esmeralda Alfaro y su pasión por ayudar en su calidad de paramédico en Protección Civil de Soto la Marina.

Es mucha su pasión por ayudar a los demás y esa razón desde su responsabilidad como paramédico en Protección Civil Soto la Marina y con el apoyo de sus compañeros, no pocas ocasiones ha sabido y podido salvar la vida de personas que por diversas situaciones han estado en riesgo en lo que tiene que ver con su integridad física, como de igual manera está capacitada profesionalmente para actuar de manera correcta en situaciones como desastres naturales o humanos.

Nos referimos a Esmeralda Valdez Alfaro, quien resalta ante El Redactor, que aparte de paramédico colabora en todo aquello que se requiera, ya que Soto la Marina es muy extenso tanto en la zona urbana como en la parte rural.

“En estos días, quienes pertenecemos a la Coordinación de Protección Civil del Municipio, nos encontramos trabajando en acciones de desazolve del sistema del drenaje pluvial con el objetivo y claro propósito de prevenir desbordes o posibles inundaciones”, resaltó.

Indica de igual manera nuestra entrevistada, que participa y colabora en reuniones y organización de diferentes acciones, ya sea en su calidad de paramédico o para sofocar incendios, desazolve, inundaciones y otras más.

Expresó de igual manera, que dada la importancia de su trabajo y lo muy delicado de su responsabilidad, de manera continua se sigue preparando y capacitando para poder de manera personal y en equipo brindar un mejor servicio a quienes así lo requieran, contando para ello con el apoyo de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez indicando que tiene siete años de desempeñarse como paramédico.