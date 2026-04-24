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Entrega ITACE 256 constancias de capacitación laboral en CEDES Matamoros

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Matamoros, Tamaulipas.– Abril 24 de 2026.- Como resultado del trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), un total de 256 personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros recibieron constancias que acreditan su formación en diversas áreas.

La entrega se llevó a cabo mediante una ceremonia encabezada por la Directora General del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, y el director del plantel ITACE Matamoros, Ricardo Ramírez González, quienes fueron recibidos por la directora del CEDES Matamoros, Romana López Vega.

Entre los cursos impartidos se encuentran inglés, computación básica y barbería, entre otros, con una duración aproximada de 20 horas por nivel, dirigidos tanto a la población femenil como varonil del centro.

Estas acciones forman parte de la estrategia de reinserción social integral, al brindar herramientas que fortalecen las habilidades laborales de las personas privadas de la libertad y contribuyen a su futura integración al ámbito productivo.

Como parte del evento, las y los PPLs participaron en actividades cívicas y culturales, incluyendo la intervención de la escolta y la Banda de Guerra del centro, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo integral de la población penitenciaria.

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