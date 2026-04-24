EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Buena “entrada” que se le está dando a importante sector de la zona centro por parte de la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ al tema de la rehabilitación del sistema de agua potable…Se está cambiando la tubería vieja que daña a la salud por una nueva de tipo PVC, con lo que se garantiza un servicio limpio y de calidad una vez que queden terminados los trabajos…Es decir para la joven alcaldesa es muy importante el tema del suministro del líquido vital, como lo es también lo que se refiere a la calidad del servicio que se brinda a la población…Igual de cierto es que los adversarios políticos de la presidenta municipal se la pasan achacándole una y mil cosas un día y el otro también…Puro celo por el trabajo que viene desarrollando y que en verdad se nota en nuestra comunidad…Los que viven pensando en la cosa política y que son sus contrarios son los que le tiran en las redes sociales y es que el interés que tienen no es el del colectivo en lo general…El interés que ellos traen es exclusivamente el interés político…Últimamente no se han tenido las menores noticias del Partido Movimiento Ciudadano de Soto la Marina a cargo de la estimada amiga LALA MARTINEZ TORRES…De seguro están en la espera de los tiempos oficiales en que se pondrá en marcha el proceso electoral en Tamaulipas y por consiguiente de Soto la Marina…La toma de protesta de LALA se desarrolló en gran manera y con la asistencia de bastante gente…Pero de repente como que la llama política se empezó como a apagar un poco…Solamente que como dice el dicho “están esperando el tiro de inicio”…Ya que andamos en el tema de la grilla , que nadie se diga sorprendido si de repente el PRI presenta en su momento un candidato fuerte en lo político como en lo económico rumbo a la presidencia municipal…Me comentó el dirigente JUAN HERRERA MORALES que algunos pesos pesados solamente esperarán a ver como se resuelven las candidaturas de sus partidos para iniciar acercamientos formales con el tricolor marsoteño…Todo puede ser y más si tomamos en cuenta que en estos tiempos cuentan más los candidatos que los propios partidos…Y hablando de esto que pasará por la mente de los MEDINA respecto al tema político electoral del próximo año?…Como que están a la expectativa viendo cómo se mueven algunos aspirantes tempranos…Los MEDINA le han agarrado gusto y también colmillo a la política y la realidad es que se mueven de manera fría y sin pasiones en este tan delicado tema como es el de la grilla local…No se sabe a ciencia cierta si se van a presentar en la arena electoral del próximo año…”Pue que sí, pue que no”, como dijo el ranchero…Pero lo que si podemos adelantar que en esta familia no le meten un solo peso a un proyecto que no sea de alguien de su propia familia…No van a apostar su lana a un proyecto o campaña que no sea la de ellos…En otro orden de ideas me dicen que están arreciando de fea manera los golpes internos dentro de la Sección 30 del Sindicato de Maestros entre los equipos de ULISES RUIZ y de ENRIQUE MELÉNDEZ PEREZ…En Soto la Marina hasta ahora las aguas parecen estar en calma entre los seguidores de estas dos importantes figuras del sindicalismo magisterial tamaulipeco…Pero quien sabe si esta calma se podrá conservar una vez que inicien en forma las hostilidades políticas por el magisterio sindical cuerudo…ULISES se asegura trae el visto bueno del actual Secretario General, ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO mientras que de ENRIQUE MELÉNDEZ se dice que va por la libre y sin ningún tipo de ataduras o compromisos con el viejo zorro ARNULFO…Esperaremos…Y diremos…En cierto grupo de amigos salió el tema político en días pasados y salió a relucir el nombre de la Secretaria de Finanzas de la dirigencia de MORENA en Tamaulipas NORALBA HERNANDEZ JUAREZ…Nadie atina de quien se agarró como para hacerse de tan importante cargo como encargada de las finanzas del partido guinda en el estado…Lo que haya sido y como haya sido pero NORALBA anda en los cuernos de la luna en lo político…También es cierto que con o sin razón, con argumentos o sin ellos, pero no faltan los que señalan, que se tiene que considerar a NORALBA dentro de la baraja de opciones para MORENA en el tema de la candidatura municipal y la verdad es que si vamos a hablar de relaciones con la dirigencia estatal pues vaya que las tiene al ser la tercera en importancia dentro de ese organigrama…Tampoco es que NORALBA ya haya hecho una declaración en cuanto a sus inquietudes en este sentido…Solamente son pláticas de café por ahora…Aclarando…Hace unos días por cosas de mi trabajo pasé por la que fuera la tienda y la casa de Don RAUL RIESTRA DE LA GARZA por allá por la Colonia del Río…Esta casona es historia pura de nuestro Soto la Marina…Se enojaba mucho don RAUL cuando algunas personas osaban ir a comprarle algo en shorts…Hagan de cuenta que le echaban a perder el día y su primera reacción era la de amenazarlos con un cinto para pegarles, “son unos corruptos” les gritaba con el corazón casi afuera por el coraje…En sus tiempos de bonanza era de los más ricos de Soto la Marina y en su tienda se podía encontrar de todo, desde una aguja para cocer como hasta artículos de labranza, ropa, calzado, gasolina y petróleo entre mucho más…Ni él sabía exactamente cuántas cabezas de ganado tenía en su rancho…Fue inmensamente rico…En tiempos actuales les comento que CHUY YAÑEZ se desempeña como Delegado Municipal en su Ejido Vista Hermosa…Es decir CHUY es los ojos y los oídos de la presidenta municipal GLYNNIS en su querida comunidad…CHUY vive como muy pocos la cosa política y es que se emociona y también sufre como verdaderamente pocos las campañas…Pasión pura…Hablando de la política en La Peñita se vivió la jornada electoral más cerrada de la pasada campaña por la alcaldía…En La Peñita TOÑO MEDINA le ganó con solamente un voto de diferencia a GLYNNIS…Pero si LIBORIO RODRIGUEZ DEL TORO no se hubiera enfermado un día antes de la elección hubiera salido empatada la elección y es que LIBO simpatizaba con GLYNNIS, pero como su familia se lo llevó a curar a Matamoros no pudo sufragar…Desde Anáhuac, Nuevo León se reporta muy seguido el buen amigo ANTONIO TREVIÑO quien residió muchos años por acá por Soto la Marina…Trabajó bastante tiempo en lo que antes era la SARH “los sarcheros” les decía la gente a los empleados de la SARH…Más de cien trabajadores había en Soto la Marina todavía hasta mediados de los ochentas solamente entre la SARH y el BANRURAL, así como ANAGSA entre otras dependencias federales…Por las tardes puntos muy conocidos de esos años como las Anacuas y los canales de riego eran puntos de reunión y de esparcimiento de tantos trabajadores federales que laboraban en nuestra localidad…Muchos de ellos se casaron e hicieron su vida para siempre en nuestro pueblo…Muchos otros al jubilarse se regresaron a sus lugares de origen como el caso de TOÑO TREVIÑO que se regresó a Anáhuac, pero que dejó grandes amigos por acá…También por los rumbos de la SCT se contaban por cientos los trabajadores de la residencia local…Cuando se celebraba el Día del Caminero era común que Don EFRAIN ESCALANTE llegara a esas fiestas con cargamentos enormes de cerveza y comida…También llegaba don EFRAÍN con músicos y toda la cosa sin olvidar su acordeón terseada a medio pecho…Qué tiempos Don Simón…En tiempos actuales en el campamento de la SCT si acaso quedará una media docena de trabajadores…El entonces famoso retiro voluntario fue una trampa envenenada que el gobierno federal les puso enfrente…Los hermanos PANCHITO y PEPE TORRES, así como COCHAS y VICENTE ARGUELLO, VICTOR y TOMAS LONA, JAVIER y NINO RAMIREZ entre otros como los hermanos LORENZO dejaron huella e historia en ese concurrido campamento que albergaba muchísimos trabajadores foráneos….Recuerdo entre los jefes de la residencia de la SCT al Ing. JORGE SERVANDO COVIÁN CANALES, quien reside actualmente en Ciudad Victoria…No faltan los que le aconsejan a GLYNNIS y con sobrada razón, que no se ganche ni se detenga ante los ataques que en las redes sociales le tiran de manera constante algunos de lo que anhelan su cargo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…