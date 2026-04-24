Destaca Turismo Federal ocupación hotelera de Playa Miramar en Tamaulipas

Ciudad de México.– Abril 24 de 2026.- Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, Playa Miramar se posicionó como uno de los destinos turísticos más exitosos del país, al alcanzar el 100 por ciento de ocupación hotelera.

Con este resultado, superó a destinos como Cancún (84%), Huatulco (83.7%), Veracruz-Boca del Río (81%), Puerto Vallarta (80%) y Tulum (78.1%).

La Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que Playa Miramar es uno de los destinos con mayores certificaciones en materia ambiental, además de representar una opción turística destacada a nivel nacional. Estas declaraciones fueron emitidas durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, informó que otros destinos turísticos registraron altos niveles de ocupación, como el Pueblo Mágico de Taxco con 100 por ciento; Nuevo Nayarit con 92 por ciento; Mazatlán con 86 por ciento y la Riviera Maya con 81.5 por ciento.

Destacó que la oferta hotelera en México continúa en crecimiento, al pasar de 23,699 hoteles en 2019 a 28,654 en la actualidad, con un incremento significativo en el número de habitaciones disponibles, lo que ha permitido mantener una ocupación promedio nacional del 74 por ciento.

Finalmente, subrayó que la diversidad de destinos turísticos posiciona a México como una oferta integral que va más allá del sol y playa, incorporando turismo cultural, de romance y de pueblos mágicos, entre otros segmentos.