Dan impulso a la ganadería con sementales de alto valor genético

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 24 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la productividad del sector pecuario en la entidad, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), llevó a cabo el primer evento de Mejoramiento Genético 2026, en el marco de la Asamblea General Ordinaria LXXXIX de dicha organización.

Este evento representó un espacio estratégico para impulsar la calidad del hato ganadero estatal mediante la oferta de sementales bovinos y caprinos de alto valor genético, contribuyendo a elevar los estándares de producción y rentabilidad en las unidades pecuarias.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, destacó que con una inversión cien por ciento estatal, se ofertaron alrededor de 100 sementales de registro, provenientes de 20 ganaderías tamaulipecas. Precisó que estos ejemplares fueron adquiridos por las y los productores con un subsidio del 50 por ciento, facilitando el acceso a genética de calidad y promoviendo la modernización del sector.

Señaló que el mejoramiento genético constituye una herramienta clave para incrementar la eficiencia productiva, optimizar los procesos de reproducción y garantizar la sostenibilidad de la actividad pecuaria en el mediano y largo plazo.

Las razas bovinas ofertadas incluyeron Beefmaster, Simbrah, Brangus Rojo, Brangus Negro, Brahman, Suiz-bú, Santa Gertrudis, Guzerat y Charbray, reconocidas por su adaptabilidad y alto rendimiento. En cuanto a caprinos, se ofertaron ejemplares de las razas Nubia, Boer y Saanen, destacadas por su productividad en carne y leche.

Por su parte, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, José Ramón Guerrero Gamboa, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, para impulsar programas que impactan directamente en el desarrollo del sector ganadero, y reiteró la disposición del organismo para continuar trabajando de manera coordinada en beneficio de las y los productores.

Al evento asistieron Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Oficina de Representación de SADER en Tamaulipas; Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal; Rubén López Aceves, tesorero de la UGRT; Esteban Torres Aguirre, presidente del Fondo de Aseguramiento Ganadero; así como productoras y productores pecuarios de diversas regiones del estado.