Compromiso total de la UAT con el proyecto de Correcaminos

Ciudad Victoria, Tam.- 24 de abril de 2026.- El rector Dámaso Anaya se reunió con la directiva naranja para refrendar su compromiso de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento del equipo, con el firme objetivo de posicionar al Correcaminos en los primeros lugares de la Liga de Expansión MX.

Con el firme objetivo de fortalecer el proyecto hacia el Club Correcaminos de la Liga de Expansión, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una importante reunión con la directiva del club universitario encabezado por el C.P. Armando Arce Serna.

Durante dicha reunión se trataron temas encaminados al proyecto del siguiente torneo de Apertura 2026 de la Liga de Expansión, donde se pretende otorgar todo el apoyo y confianza por parte de la máxima casa de estudios en Tamaulipas hacía la directiva naranja, con el propósito de lograr los objetivos trazados en común y de esta forma darle a la afición naranja los resultados deseados.

Durante la reunión el rector Dámaso Anaya Alvarado, estuvo acompañado por el secretario de Vinculación el médico Rogelio Ramírez Flores, así como del director de Deportes y Recreación de la UAT el MC Julio Schawer Vela.

Por su parte el presidente del Club Correcaminos C.P. Armando Arce Serna estuvo acompañado por el vicepresidente Lic Adrian Martínez De León, el director de Operaciones Ing Manuel Campo Filizola, el director Deportivo Lic Enrique De la Garza Montoto, así como parte de consejo deportivo como son; Lic Francisco Filizola González, Lic Enrique De La Garza Ferrer, C.P. Gerardo Assad Montelongo, Lic Conrrado De La Garza Montoto, Lic Leonardo Franco Hernández, y el Lic José Velez Assad.

El rector de la UAT y la directiva del Club Correcaminos refrendaron el compromiso de seguir compartiendo esfuerzos con el mismo objetivo de seguir avanzando para posicionar en los primeros sitios al equipo universitario.