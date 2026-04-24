Capacitan a personal en higiene para prevenir riesgos sanitarios en centros de trabajo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 24 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y reducir riesgos de contaminación en entornos laborales, se llevó a cabo la capacitación “La Cultura de la Higiene Personal”, dirigida a personal operativo y administrativo de la empresa GOSACA.

Esta actividad estuvo enfocada en garantizar prácticas sanitarias adecuadas y la inocuidad en los procesos productivos, contribuyendo a la protección de la salud de las y los trabajadores, así como a la calidad de los productos.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, señaló que se ha impulsado la profesionalización y el fortalecimiento de la cultura preventiva en los centros laborales del estado.

Refirió que durante la capacitación se abordaron temas fundamentales relacionados con la higiene personal como un factor clave para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, cumplir con la normatividad sanitaria vigente y mitigar riesgos dentro de los procesos productivos.

Las ponencias estuvieron a cargo de especialistas en salud, quienes destacaron la importancia del factor humano en la prevención de riesgos biológicos, físicos y químicos en el entorno laboral.

Asimismo, se subrayó que la implementación de estas prácticas no solo contribuye a la seguridad del consumidor, sino también a la eficiencia operativa de las empresas, al reducir el ausentismo laboral y evitar pérdidas económicas derivadas de posibles contaminaciones.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el impulso de políticas públicas orientadas al bienestar laboral, en el marco del gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.