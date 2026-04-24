Avanza construcción de asta bandera monumental en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte del avance en la construcción del asta bandera monumental en la capital del estado, se realizó el retiro de la estructura existente en el sitio, dando paso al inicio de la instalación de una nueva infraestructura.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que la nueva asta será fabricada en acero galvanizado, con un peso aproximado de 13 toneladas.

Precisó que tendrá una altura de 52 metros y sostendrá un lábaro patrio de aproximadamente 25 por 14.3 metros, lo que la posiciona como una estructura de categoría monumental, conforme a los criterios técnicos establecidos.

Asimismo, señaló que para garantizar su estabilidad se construye actualmente el basamento que soportará la estructura, con dimensiones de 8.5 por 8.5 metros y una profundidad de 1.4 metros, diseñado para resistir las condiciones del terreno y las cargas propias del proyecto.

El funcionario destacó que los trabajos representan un reto técnico relevante, debido a que se desarrollan en la parte alta de la Sierra Madre Oriental, en una zona de difícil acceso.

Por último, dijo que con estas acciones, el Gobierno del Estado avanza en la consolidación de un proyecto emblemático que fortalecerá la identidad cívica y se proyecta como un nuevo referente para la capital tamaulipeca.