Apoyan estudiantes del COBAT 16 con jornada de reforestación dentro del Día de la Tierra

Promoviendo la sostenibilidad y la conciencia ecológica y dentro del marco del Día de la Tierra, así como dentro de la Jornada Nacional de Tequios por la Tierra, en el COBAT 16 de Soto la Marina, se llevó a cabo una actividad de reforestación en la comunidad.

Así dio a conocer lo anterior la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena en su calidad de Directora de este plantel de educación media superior en el municipio, quien indica que esta jornada de reforestación lleva el propósito de contribuir en la mejora del medio ambiente y cuidado de nuestro entorno.

El Día de la Tierra celebrado este pasado 22 de abril llevó como lema “Nuestro Poder, Nuestro Planeta” estuvo enfocado a promover la responsabilidad individual y comunitaria para proteger el medio ambiente, además de promover la reducción de plásticos, el uso de energías verdes y de manera especial proteger los recursos naturales, refirió la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, quien puntualiza sobre la importancia de que todos participemos en la protección de nuestro planeta tierra.

Se dio a conocer que estas acciones de reforestación participaron 60n alumnos en la siembra de 30 árboles frutales y de sombra que se llevó a cabo en el área verde de la Secundaria Técnica No. 12 “Francisco Javier Mina indicándose que los mismos alumnos apoyaran en el cuidado de los arbolitos.