Apoya Jorge Guajardo Reyes fortalecimiento de de MORENA en Soto la Marina

El Lic. Jorge Luis Guajardo Reyes sostuvo una importante reunión con la presidenta de MORENA en Tamaulipas, Mtra. Lupita Gómez Núñez en las oficinas de este instituto partidista en Ciudad Victoria…

Es el propio Lic. Jorge Luis Guajardo Reyes quien dio a conocer lo anterior, resaltando que fue “un encuentro marcado por el diálogo el respeto y el compromiso con los principios que fortalecen nuestro movimiento”.

Expresa nuestro entrevistado, su firme lealtad a MORENA partido al que está afiliado ya desde hace algunos años a la vez que reafirmó su compromiso político ante la presidenta del comité ejecutivo estatal, de seguir trabajando en el fortalecimiento del partido, acorde a los principios enmarcados por los estatutos partidistas.