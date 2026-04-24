Aplican riego de auxilio en el Módulo VI de Riego: Ing. Gabriel Perales Cano

Estamos trabajando en la etapa de traslape del segundo con el primer riego de auxilio es decir, se espera culminar con la aplicación de lo que es el primer riego de auxilio y se ha iniciado a la vez con la aplicación del segundo de auxilio, tanto para los cultivos anuales como perennes.

El Ing. Gabriel Perales Cano, en su calidad de Gerente Técnico del Módulo VI perteneciente al Distrito de Riego 086 es quien da conocer lo anterior, y puntualiza que el presente ciclo se tiene un cierre de 2,077 hectáreas regadas, de las cuales 1,267.39 son de maíz y 117 corresponden a cítricos y 692.7 son para el riego de pastos.

A pregunta expresa, EL Ing. Gabriel Perales Cano refirió, que hasta la fecha se han aplicado alrededor de 80 por ciento como primer riego de auxilio y entre un 7 y 8 por ciento ya como segundo suministro de auxilio resaltando que se tiene garantizado todo el riego para este ciclo.