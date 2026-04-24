Anunció Alcaldesa de Soto la Marina Olimpiadas 2026 de nivel básico a universitario el 17 y 18 de junio

Importante anuncio hizo la presidenta municipal Glynnis Jiménez Vázquez al dar a conocer la convocatoria para las Olimpiadas Municipales 2026 de desde nivel básico a universitario, que se llevarán a cabo los días 17 y 18 de junio.

En conferencia de prensa, donde estudio acompañada por el Director de Educación Municipal, Lic. Rafael Lozano Ramírez, Lic. Yesica Gutiérrez Delegado, Directora de Eventos Especiales, Lic. Gabino Barbosa Morales, Director de la Casa de Cultura, así como del Profr. Claudio Reyna García, titular de Centro de Desarrollo Regional Educativo, la Alcaldesa dio cuenta que las Olimpiadas Municipales 2026 incluyen eventos deportivos como futbol, basquetbol y volibol, culturales como danza, canto y poesía, así como académicos.

Estos eventos también van incluir al Centro de Atención Múltiple, buscando fortalecer la inclusión y la sana convivencia e impulsar un estilo de vida saludable entre los estudiantes.

Las competencias académicas, culturales y deportivas se llevarán a cabo en distintos espacios como el Gimnasio Municipal, la Casa de Cultura, Polideportivo y la explanada municipal, además de que se incorpora en esta edición la actividad de “Spelling Bee” dentro del área de inglés, ampliando las oportunidades de participación para el alumnado.

Se informó que en el caso de las disciplinas donde se requiera jurado calificador, se trata de profesionales externos para mayor confianza de los participantes.