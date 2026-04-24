AGENDA FRONTERIZA

POR: HUMBERTO GUTIÉRREZ

ES EL TIEMPO DE MUJERES CON VALOR EN TAMAULIPAS

La columna vertebral de un buen gobierno será siempre, en todos los países, la atención a las desfavorecidos y el abatimiento de la pobreza de acuerdo a la ONU, que mide los parámetros de los gobiernos en ayudar a los más necesitados.

En la estructura del gobierno se le llama BIENESTAR SOCIAL.

Secretaria de Bienestar Social para ser más precisos.

Es la Secretaria de Bienestar Social en Tamaulipas, la Dra. SILVIA LUCERO CASAS GONZALEZ, compareció el 21 de abril ante el pleno del Congreso para informar de viva voz, en relación con el cuarto informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Expresó buenas cuentas, dejo satisfechos a los legisladores, de oposición inclusive.

Es que no era para menos, la titular de la dependencia subrayó que Tamaulipas presentó un logro histórico al disminuir casi un 50 por ciento el indicador de pobreza extrema en los últimos tres años.

Fuera de numerología, la Dra. SILVIA CASAS dijo que el interés reflejado esta principalmente entre quienes enfrentan pobreza extrema.

Entregó buenas cuentas.

La Titular de SEBIEN, originaria de la ciudad capital de Tamaulipas, recibió nombramiento apenas hace dos años, de ese tiempo ha construido un capital político con base en su propio esfuerzo al llevar a buen puerto la política de bienestar del gobierno de la 4T, gozando de la confianza plena del gobernador.

Y eso le gusta a la gente. La confianza y la cercanía la ponen en un punto para ser considerada para un cargo de elección popular que bien podría ser la candidata de MORENA a la alcaldía de Victoria.

Hay otras mujeres con valor en Tamaulipas, que poco a poco daremos a conocer sus nombres.

Me entero del nombre de una mujer que es regidora del municipio de Victoria que repite en la votación, por su buena labor a juicio de MORENA.

Me aseguran que en la cúpula la ven bien.

Se trata de EDITH MATA GRACIA una mujer guerrera en la búsqueda de la justicia social con los oprimidos y con los que no tienen quien los apoye, es una política que nada contracorriente, por la salvaguarda en el patrimonio de los tienen necesidad de trabajar con motocicletas, con los vendedores ambulante, entre otros sectores.

Ya ve como están elevadas las multas de tránsito.

Esta regidora trabaja de tiempo completo en hacer gestión.

Falta que se fijen en ella.

Goza también de buena estima y confianza de parte del gobernador tanto así, que pudiera ser considerada para un cargo de mayor responsabilidad.

Cuando el rio sueña es que agua lleva.

Conocí la semana pasada a la Lic. y Mtra. LUPITA GOMEZ NUÑEZ Presidenta del Partido Morena en Tamaulipas.

Ostenta el grado de Maestría, por eso previo a su nombre se antepone Mtra. Presumí que era Maestra de Educación Primaria.

Originaria de Matamoros, tiene una larga experiencia laboral y profundamente su formación de izquierda, bien formada en la academia del movimiento de regeneración nacional, es un ejemplo de mujer para caer bien, es, como se dice de sangre muy liviana.

Está decidida a mantener todas las posiciones políticas y más, es, me parece una buena negociadora, de trato suave pero firme a la vez.

Tiene ganado un lugar en el próximo Congreso Local.

TANIA GISELA CONTRERAS LOPEZ, es abogada con más de 25 años de experiencia en el servicio público. Cuenta con tres maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario y Derecho Electoral.

Recién subida el ring electoral, ganó por elección popular el derecho a ser Presidente del Poder Judicial teniendo el cargo de Magistrada Presidente, cargo que le da la opción de placearse por los municipios para platicar sobre el nuevo Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

Y eso se encuentra haciendo, sirve para que la conozcan y fortalezca la imagen del Poder Judicial y la suya propia.

Se vale hacer la lucha ante la escasez de mujeres sobresalientes en la administración pública.

No podía faltar CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, presidenta municipal de Nuevo Laredo, el nuevo corazón de Tamaulipas, lugar donde juntos, sociedad y gobierno hacen posible que las cosas sucedan.

Electa para un segundo periodo, ha llevado a Nuevo Laredo hasta ocupar un lugar en la cima de municipio sobresaliente, ha logrado escalarlo hasta estar en el TOP10 de los 2,400 municipios del país.

Ha logrado durante su administración uno de los índices más bajos de pobreza de los municipios del país, durante su administración ha logrado la más ambiciosa inversión pública federal que se tenga memoria en Nuevo Laredo y la mayor de los municipios de Tamaulipas, en su territorio alberga el domicilio de la Diócesis más dinámicas de la región norestense, también las instalaciones modernas del Consulado de Estados Unidos, la de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Tiene Nuevo Laredo la aduana más importante de México, de Latino América y del Continente.

Y más.

Gobernar este municipio requiere tiempo completo, una ciudad así de grande tiene muchos problemas que resolver.

Y, eso es lo que hace CARMEN LILIA, representado a Nuevo Laredo, municipio donde no ha existido situaciones lamentables de los funcionarios, daños a la actividad empresarial y sociedad civil, considerando a Nuevo Laredo, como una de las mejores ciudades para vivir, que tiene un buen ejemplo de paz social y laboral.

Y, por último, de esta primera cosecha de las mujeres que participan en la vida pública al lado del partido de mayorías, MORENA, debo reconocer que faltan, me excuso por la no información, le pido al amable lector que me haga llegar los nombres.

Toco el nombre de MARIA ESTHER CAMARGO FELIX, mujer ampliamente conocida mejor en Reynosa y en el estado por las diversas ocupaciones de participación política, actualmente Directora del IRCA- cultura y música en Reynosa- donde ha realizado un trabajo, como todos los que hace, responsable y con creces, podría ser el as bajo la manga. Ganaría sobradamente las elecciones.

Bueno por hoy, lamento no haber recordado a las tantas mujeres que participan en la vida social y política.

AGENDA FRONTERIZA es una colaboración de temas relacionados con el desarrollo económico – político del estado de Tamaulipas y sus municipios. Se distribuye a través de la Agencia Información y Análisis Estadístico.

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