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Profesionalización y evaluación  de fuerzas de seguridad consolidan a Tamaulipas en los primeros lugares nacionales

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-Tamaulipas, entre los primeros lugares a nivel nacional en Certificado Único Policial (CUP)

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 23 de 2026.- Con más de seis mil constancias de capacitación entregadas al personal de la Guardia Estatal y otros cuerpos de seguridad pública, Tamaulipas reafirma su compromiso con la profesionalización permanente de sus elementos operativos.

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, destacó que entre las especializaciones impartidas durante el último año se encuentran Tránsito Estatal, Policía Procesal, actualización para intervinientes, operadores del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, derechos humanos y medicina táctica.

Asimismo, informó que con una inversión superior a 10 millones de pesos provenientes de la federación y más de 13 millones de pesos de recursos estatales, se fortaleció la formación en diversas áreas, entre ellas la capacitación y certificación en competencias básicas y su evaluación.

Entre los cursos impartidos destacan Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables; Etapa de Juicio para Ministerios Públicos; Protocolo Nacional de Traslados para Policía de Investigación; Procuración de Justicia con Perspectiva de Género; y Protocolo de Actuación Policial ante Casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidios, entre otros.

A través de la certificación de 2 mil 605 elementos por parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), se garantiza que el personal policial y de custodia penitenciaria cuente con los conocimientos, habilidades, valores y competencias necesarias para desempeñar sus funciones con integridad y profesionalismo.

Como resultado de estas acciones, Tamaulipas se posiciona en el cuarto lugar a nivel nacional en la obtención del Certificado Único Policial (CUP), consolidándose entre las entidades con mayores estándares en materia de seguridad pública.

 

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