Participa SEDENER en el 3er Concurso Estatal de Innovación Tecnológica y Eficiencia Energética 2026

Tampico, Tamaulipas.– Abril 23 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la vinculación académica y la formación de talento en el sector energético, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER) participó en la ceremonia de premiación del Tercer Concurso Estatal de Innovación Tecnológica y Eficiencia Energética 2026, organizado por la Universidad del Noreste.

En representación del Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el director de Proyectos de la SEDENER, Óscar Alan Medina Rosales, dirigió un mensaje a las y los asistentes durante el evento, en el que participaron 15 instituciones educativas provenientes de cinco ciudades del estado.

Durante su intervención, destacó el interés de la dependencia por fortalecer la vinculación con instituciones educativas y promover la formación de nuevos talentos en el ámbito energético.

Asimismo, señaló que la SEDENER desarrolla proyectos estratégicos en materia de innovación tecnológica, entre ellos iniciativas de pirólisis a partir de residuos plásticos y llantas, así como la producción de etanol con base en sorgo rojo, con el propósito de posicionar a Tamaulipas como referente en el desarrollo de biocombustibles.

Subrayó que estos proyectos tienen su origen en el ámbito académico y han evolucionado hacia esquemas productivos que buscan integrarse a la cadena de valor, destacando la relevancia de espacios como este concurso para fortalecer las capacidades técnicas del estudiantado.

El Concurso Estatal de Innovación Tecnológica y Eficiencia Energética se sustenta en tres pilares: la aplicación del conocimiento académico en contextos reales, la innovación tecnológica como motor de cambio y la eficiencia energética con enfoque sustentable, promoviendo además la colaboración interinstitucional.

Finalmente, la SEDENER reconoció a la Universidad del Noreste por la organización del evento, así como a las instituciones participantes y a las y los estudiantes ganadores de esta tercera edición.