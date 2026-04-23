Mantiene Sector Salud vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades como sarampión y paludismo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- En un encuentro de voluntades y compromisos con la salud de las y los tamaulipecos, se llevó a cabo la cuarta Reunión Ordinaria del Grupo Técnico Interinstitucional del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, en la cual se coordinaron y estandarizaron los procesos para la detección y atención oportuna de enfermedades, así como el avance que ha registrado el sarampión en el estado.

La Directora de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, presidió el trabajo de esta sesión ordinaria para coordinar y estandarizar los procesos de vigilancia epidemiológica a través de un análisis integral y multidisciplinario con el Sector Salud.

“Con una profunda vocación de servicio del personal del Sector Salud, para fortalecer las acciones de prevención y el análisis de estrategias, este trabajo que se realiza de manera conjunta y con sentido humano, como lo indica el gobernador Américo Villarreal Anaya, va encaminado a identificar riesgos y prevenir brotes, pero principalmente para proteger la vida de la población”, dijo Juárez Delgado durante su participación.

En esta reunión, se presentó la situación actual que registra el Sarampión en Tamaulipas, el cual en este año se han notificado 99 casos sospechosos, de los cuales 94 se han descartado por laboratorio y quedan en estudio 5 pacientes, y pese a que seguimos sin casos registrados de la enfermedad, el riesgo de detectar algún caso sigue latente, ya sea por el flujo poblacional, la cercanía con estados como Nuevo León que registra 57 casos, Veracruz 53 y San Luis Potosí 11, aunado a que a nivel nacional suman 9 mil 808 pacientes en este año.

En los acuerdos para mantener la estadística de cero casos de sarampión en territorio tamaulipeco, el Grupo Técnico determinó que se continuará con la búsqueda activa de casos sospechosos, fortalecer la detección y la notificación inmediata, así como realizar el monitoreo riguroso en la población escolar.

En el camino a la eliminación del paludismo en México, los últimos casos registrados en Tamaulipas fueron en el 2024 con 32 pacientes, los cuales en su mayoría se concentraron en la jurisdicción de Matamoros, lo cual tiene una fuerte correlación con el tránsito migratorio.

La presencia de este vector, exige una vigilancia epidemiológica ininterrumpida para evitar su restablecimiento, para ello el plan de acción frontal para este 2026, es mantener la búsqueda intencionada en áreas de riesgo y operativos en albergues de migrantes; fortalecer la red de notificantes, tanto de personal de salud como de voluntarios; capacidad de respuesta ante la aparición de casos; y asegurar el tratamiento oportuno, el cual se encuentra disponible en las unidades de salud.

Por último, en esta cuarta Reunión Ordinaria del Grupo Técnico Interinstitucional, la representante de la secretaria de Salud, Sergia Juárez Delgado, reafirmó el compromiso del Sector “ya que somos piezas clave para avanzar en la prevención y control de enfermedades, y construir un sistema de salud más eficiente, preparado y centrado en el bienestar de la población”.

A esta reunión asistió el Delegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; en representación del Coordinador Estatal del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, Hilda Nereyda del Carmen Selvera; el Epidemiólogo Estatal, Sergio Eduardo Uriegas Camargo; así como los epidemiólogos Hugo Horacio Vargas Reyes, Julita Portilla Sosa y Gustavo Sauceda Ramírez.