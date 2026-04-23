Inician deportistas de la UAT su participación en Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026

Ciudad Victoria, Tam.- 23 de abril de 2026.- Integrado por atletas de 7 disciplinas, el primer contingente de la delegación atlética de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entra en acción este jueves 23 de abril, en la Ciudad de México y Puebla, en la tercera edición de los Campeonatos Nacionales que organiza la Comisión del Deporte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Según la convocatoria emitida por la ANUIES, la delegación de la UAT verá acción del 23 de abril al 25 de mayo, con 152 atletas (68 mujeres y 84 hombres) y 30 entrenadores, en un total de 17 deportes, los cuales tendrán como sedes, instalaciones de la UNAM, IPN, BUAP, UAEMEX, UAdeC, UAAAN, UdeG, UAG y la UANL.

Los equipos de Tiro con Arco, Luchas Asociadas, Kickboxing, Esgrima, Natación, Taekwondo y Softbol, integran el primer bloque de atletas de la UAT, que buscarán igualar o superar la actuación de la edición 2025, en la que conquistaron la histórica cifra de 24 medallas (7 oros, 8 platas y 9 bronces).

Salvo en Taekwondo, que verá acción en Puebla, las otras 6 disciplinas se trasladaron a la Ciudad de México, para disputar los máximos honores, en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Posteriormente verán acción los representantes de la UAT, en Karate, Frontón, Futbol Bardas, Tochito, Box, Futbol Asociación, Halterofilia, Voleibol, Tenis de Mesa y Judo.

Refrendando su decidido apoyo al deporte en general, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvardo, les deseó el mayor de los éxitos a estudiantes atletas que se prestan a participar en la máxima justa deportiva universitaria del país, donde se miden a lo más selecto de las Instituciones de Educación Superior de todo México.