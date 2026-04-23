Impulsa STPS prospectiva laboral para identificar nuevas demandas de la industria maquiladora

Matamoros, Tamaulipas.– Abril 23 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas fortaleció su estrategia de prospectiva laboral mediante una gira de trabajo en el municipio de Matamoros, encabezada por su titular, Luis Gerardo Illoldi Reyes, con el objetivo de identificar de manera anticipada las necesidades del sector maquilador y alinear la formación del capital humano a las nuevas demandas productivas.

Durante la visita, el titular de la dependencia recorrió instalaciones de empresas como Mexican Ensambly y TPI Composites, donde se analizaron procesos industriales y áreas de oportunidad para fortalecer la empleabilidad, la capacitación y la vinculación laboral en el estado.

Estas acciones forman parte de un modelo de prospectiva laboral impulsado por la Secretaría del Trabajo, el cual busca anticipar escenarios del mercado laboral, identificar perfiles emergentes y diseñar estrategias acordes con la evolución de la industria, particularmente en sectores clave como el manufacturero.

En la gira también participó la Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado, Adriana Garza Reyna, quien acompañó los trabajos con el propósito de reforzar la coordinación institucional en favor de condiciones laborales más justas y eficientes.

Como parte de esta política, la dependencia contempla la implementación de herramientas de análisis en empresas maquiladoras, a fin de recopilar información estratégica que permita prever tendencias del empleo, mejorar la capacitación y fortalecer la productividad.

El secretario destacó que este enfoque no solo permite atender las necesidades actuales del mercado laboral, sino también anticiparse a los cambios, consolidando una visión integral que articula la formación, el empleo y el desarrollo económico.

Estas acciones, dijo, se desarrollan en el marco de las políticas públicas del gobierno humanista y de transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, orientadas a generar bienestar y mayores oportunidades para las y los trabajadores tamaulipecos.