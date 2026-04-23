Impulsa INJUVE Tamaulipas participación legislativa y empleo joven

Con el objetivo de legislar con perspectiva joven y facilitar el acceso al empleo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 23 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el liderazgo y desarrollo integral de las y los jóvenes en la entidad, el director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), Oscar Azael Rodríguez Perales, anunció estrategias orientadas a fomentar la participación legislativa juvenil y facilitar el acceso al empleo.

Durante una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el titular del INJUVE destacó dos convocatorias prioritarias de acción inmediata.

En materia de participación ciudadana, presentó el “Congreso Tamaulipeco de la Juventud”, un ejercicio parlamentario dirigido a personas de entre 18 y 29 años, cuyo propósito es recopilar iniciativas en 13 ejes temáticos, entre ellos educación, salud mental, empleo, innovación, medio ambiente, derechos humanos y seguridad.

Explicó que este mecanismo surge a partir de modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley del Congreso del Estado de Tamaulipas, con el objetivo de institucionalizar este ejercicio en coordinación con el Poder Legislativo, garantizando su permanencia y continuidad.

Detalló que, como requisitos, las y los participantes no deberán desempeñar cargos como servidores públicos, además de presentar una propuesta legislativa original sobre alguno de los temas establecidos. El registro se realiza en línea y estará disponible hasta el 1 de mayo de 2026.

En el ámbito laboral, destacó la implementación de una Bolsa de Trabajo para jóvenes, desarrollada en colaboración con Banco Santander, a través de la plataforma Universia Jobs, la cual permite a las y los usuarios acceder a vacantes dentro de una red nacional e internacional, así como generar su currículum vitae con apoyo de herramientas digitales, facilitando la vinculación entre talento joven y el sector productivo.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dirigida por Luis Gerardo Illoldi Reyes, orientada a impulsar el desarrollo, la inclusión y la participación activa de las juventudes en distintos ámbitos.