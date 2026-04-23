Por: Raúl Terrazas Barraza

Lazos de Bienestar, su impacto social

Con el programa Lazos del Bienestar se ha generado una reacción positiva en cadena, al identificarse una mejor integración de las comunidades sociales, la formación de nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos, quienes, al participar consolidan una estrategia que se ha convertido en el motor de la transformación en los polígonos de trabajo con la realización de las obras propuestas por quienes viven allí.

Esta semana el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Doctora María de Villarreal, se reunieron con más de medio centenar de representantes de esas áreas territoriales denominadas polígonos en los 10 municipios comprendidos en el programa y fue para evaluar el impacto de las acciones y cuyo testimonio social precisa mantener el compromiso de Lazos del Bienestar de manera directa con la gente.

El asunto es que, la estrategia va más allá de los beneficios por la realización de acciones que mejoran la calidad de vida, Lazos del Bienestar hace que las personas crezcan como sociedad y que sean más organizados, revalorar la cercanía con las instituciones y la satisfacción que deja el trabajo conjunto al corroborar el fortalecimiento del tejido comunitario.

Tanto el mandatario tamaulipeco como la titular del DIF, confirmaron su determinación de buscar oportunidades de desarrollo y crecimiento de las comunidades que integran los polígonos, porque son los impulsores de su propio desarrollo por la vía del cambio social, basado en la idea de reintegrarse como comunidad.

La Doctora María de Villarreal consideró a los referentes comunitario como pieza fundamental para ampliar el Programa Lazos de Bienestar, más allá de los 10 municipios comprendidos hasta ahora, es decir, a toda la entidad y hacerlo con quienes lideran en las comunidades ya que, se han convertido en la fortaleza de Tamaulipas y pueden enseñar la fuerza de la organización social al resto del estado.

En el Encuentro de Referentes 2026 Lazos del Bienestar, llamó a los asistentes a dar continuidad al programa desde sus comunidades, porque ellos son los dueños de la estrategia y, por tanto, los responsables de que las acciones respaldadas por el Gobierno del Estado transformes los polígonos, las comunidades y a Tamaulipas.

Fue muy interesante el intercambio de experiencias sobre los resultados del Programa y ver a los representantes con la camiseta de su comunidad bien puesta, sabedores de que, existe una nueva vía para que la gestión a favor de la sociedad rinda frutos a muy corto plazo y como puede constatarse en sectores icónicos, la Colonia Echevarría y el sector Pajaritos en Ciudad Victoria o bien el de Jarachinas en Reynosa.

Los otros

Se estaba en espera de la definición de los próximos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y resultó que, quien ya había sido Consejera, Frida Denisse Gómez Puga, obtuvo el respaldo de la Cámara de Diputados para ser parte del Consejo General, pero, del INE.

Ello, porque estaba entre los pendientes de las y los Legisladores Federales completar las Consejerías del INE dado que, tres, Claudia Zavala Pérez, Jaime Rivera Velázquez y Diana Paola Ravel Cuevas terminaron su gestión hace unas semanas, por tanto, se designó además de Gómez Puga a Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López.

Desde luego que, la profesionista y experta en asunto electorales, estalló en gusto cuando fue seleccionada por la Legislatura y se consideró afortunada de ser la primera mujer tamaulipeca que ocupa una posición de esa magnitud, por ello, refrendó el compromiso de dar su máximo esfuerzo para responder de manera adecuada a la confianza depositada en ella.

Su toma de protesta ya se llevó a cabo y los nuevos integrantes del Consejo General del INE, levantaron su mano en señal de aceptación de la responsabilidad ante la Consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, quien presidió una sesión extraordinaria y en la cual la profesionista tamaulipeca, aseveró que la función electoral no admite ambigüedades, que la imparcialidad es una obligación, la legalidad un mandato y la integridad un valor que se práctica todos los días.

En el mismo contexto nacional, ya no le tocará a la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, se la que lleve a cabo las encuestas para la selección de candidatos a las gubernaturas en el 2027, alcaldías y diputaciones locales y federales, la razón, es que, deja talache de su partido para irse a la Consejería Jurídica de la presidencia de la República.

La gran ventaja para los aspirantes regeneracionistas a los cargos que corresponden a Tamaulipas es que, ninguno tenía apostado su proyecto político al respaldo de la exdirigente nacional, ni siquiera Jorge García, el empresario de los artículos de limpieza en esta capital, que quiere ser presidente municipal, porque según él tiene más de 30 años de trabajar por Ciudad Victoria con humanismo.