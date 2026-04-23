Fortalece Tamaulipas evaluación en bachillerato con plataforma digital EXADIEMS

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 23 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la evaluación diagnóstica en la educación media superior, se formalizó el traslado y migración de la plataforma del Examen Diagnóstico de la Educación Media Superior (EXADIEMS) a la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Durante una reunión encabezada por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, junto con la subsecretaria de Planeación, Sylvia Isabel Martínez Guerra, se estableció una hoja de ruta para garantizar que el proceso de migración se realice de manera ordenada y gradual.

Se destacó que este cambio se lleva a cabo en el marco de la estrategia “Tamaulipas Educa”, con el objetivo de optimizar los procesos tecnológicos y operativos, asegurando una evaluación en línea eficiente y robusta, la cual entrará en operación durante la tercera aplicación del instrumento en 2026.

Crespo Solís informó que el EXADIEMS tendrá un impacto significativo en la población estudiantil, al aplicarse a cerca de 25 mil estudiantes de segundo semestre, quienes ya forman parte del Modelo Educativo 2025 de la Nueva Escuela Mexicana.

Explicó que los resultados de esta evaluación permitirán orientar políticas educativas más precisas en este nivel, así como proporcionar insumos pedagógicos al personal docente para identificar y atender áreas de oportunidad en el aprendizaje.

Destacó que la consolidación de estas acciones, impulsadas bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, reafirma el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la mejora continua y la pertinencia educativa en beneficio de la juventud.

En la reunión también participaron Gil Marcelino Aguilar, director de Educación Media Superior; María Gabriela Salazar de León, directora de Evaluación; así como enlaces operativos y coordinadores de los distintos subsistemas educativos, entre ellos ITACE, COBAT, DGETAyCM, DGETI, CONALEP, preparatorias federalizadas, telebachilleratos comunitarios y preparatorias municipales.