Dispone CAPTA de una ambulancia permanente para atención al visitante

-Exhorta Turismo a respeta la señalética, no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol y supervisar a las niñas y niños

Ciudad Madero, Tamaulipas.– Abril 23 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y protección de visitantes locales, nacionales y extranjeros durante todo el año, el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) cuenta a partir de esta fecha con una ambulancia de atención prehospitalaria disponible de manera permanente.

El Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que esta acción forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para brindar una mejor atención a quienes visitan la entidad.

Se trata de una unidad de emergencia del Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Tamaulipas, con base en la zona sur, equipada con personal altamente capacitado para la atención de emergencias.

La ambulancia cuenta con equipo médico especializado para atender situaciones críticas, incluyendo un monitor con desfibrilador que permite actuar de forma inmediata en casos de paro cardíaco, explicó el funcionario.

Asimismo, dispone de recursos para apoyar la respiración del paciente mediante ventilación mecánica, lo que garantiza una atención médica oportuna en situaciones de urgencia.

El titular de Turismo señaló que la implementación de esta medida busca reducir al máximo los riesgos para los visitantes; no obstante, enfatizó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, exhortando a respetar la señalética en carreteras y destinos turísticos, atender los colores de las banderas en playas, supervisar a niñas y niños, evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol y contribuir al cuidado del entorno mediante la correcta disposición de residuos.