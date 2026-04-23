Destaca UT Matamoros con participación en campeonato mundial de robótica en Estados Unidos

Matamoros, Tamaulipas.– Abril 23 de 2026.- Estudiantes del club de robótica de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), integrantes de los equipos TMAT1 y TMAT3, participan en el VEX Robotics World Championship 2026, que se lleva a cabo del 21 al 24 de abril en St. Louis Missouri, en Estados Unidos.

La rectora de la institución, Diana Masso Quintana, informó que los equipos están integrados por 20 estudiantes de carreras del área tecnológica, quienes lograron su clasificación tras obtener resultados destacados en competencias nacionales, entre ellos el subcampeonato en el Campeonato Nacional de Robótica VEX México y su participación en el torneo Girl Powered México.

Destacó que la Universidad Tecnológica de Matamoros es la única institución de educación superior en Tamaulipas que participa en esta edición del campeonato mundial, lo que representa un logro significativo para la entidad.

Explicó que este torneo internacional reúne a los mejores equipos del mundo en competencias de programación, diseño e innovación en robótica, fortaleciendo en las y los participantes habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como el desarrollo tecnológico entre las instituciones participantes.

Subrayó que, con esta participación, la UTM impulsa la proyección internacional del talento estudiantil y se consolida como referente en la formación de capital humano altamente competitivo, en alineación con la política educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.