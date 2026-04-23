Continúan abiertas las convocatorias del programa “Convivir es un golazo” del ITCA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 22 de 2026.- En el marco del Mundial Social 2026 y con el objetivo de impulsar el desarrollo artístico en la entidad, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), mantiene abiertas dos convocatorias dirigidas a artistas gráficos, ilustradores, fotógrafos y creadores visuales en general, como parte del programa “Convivir es un golazo”.

Se trata del concurso de fotografía “Tiro al ángulo” y del concurso de cartel “Gráfico mundialista”, que invitan a artistas tamaulipecos a participar en una exposición colectiva e itinerante con obras relacionadas con el fútbol en el estado, abordando este deporte como una expresión de convivencia, identidad y valores sociales.

El director general del ITCA, Héctor Romero Lecanda, destacó que el arte en el contexto del Mundial Social 2026 representa una oportunidad para visibilizar las manifestaciones culturales a través de un tema que une a la sociedad.

Señaló que estas iniciativas dan continuidad al programa “Convivir es un golazo”, el cual inició en marzo con la realización de 43 murales comunitarios, uno en cada municipio de Tamaulipas, en los que participaron niñas, niños y jóvenes en colaboración con artistas.

Asimismo, indicó que la apertura de estas convocatorias responde a la relevancia histórica de la gráfica en torno a la cultura del fútbol, así como a la oportunidad de fortalecer disciplinas como el diseño, la ilustración, la fotografía y la comunicación visual, vinculándolas con la identidad regional.

La convocatoria de fotografía “Tiro al ángulo” busca imágenes de técnica libre que construyan una narrativa visual sobre la convivencia y los valores asociados al fútbol, con énfasis en la inclusión, la niñez y la juventud.

Por su parte, el concurso de cartel “Gráfico mundialista” convoca a la creación de piezas que reflejen estos mismos valores mediante técnicas diversas, tanto digitales como manuales, incluyendo ilustración, collage, pintura, tipografía expresiva y técnicas mixtas.

Ambas convocatorias contemplan estímulos económicos. El periodo de registro permanecerá abierto hasta el 7 de mayo de 2026, y los resultados se darán a conocer el 13 de mayo del mismo año.

Las bases completas pueden consultarse en los siguientes enlaces:

Fotografía: https://tinyurl.com/Conv-TiroAlAngulo

Cartel: https://tinyurl.com/Conv-CartelGrafico