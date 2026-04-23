Avanza certificación de operadores de maquinaria agrícola en el Altiplano tamaulipeco

Tula, Tamaulipas.– Abril 23 de 2026.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con el Ayuntamiento de Tula, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a operadores de maquinaria y equipo agrícola, como parte del Proyecto Central de Maquinaria Agrícola.

Esta estrategia integral tiene como propósito generar mayores oportunidades de desarrollo para el sector agrícola en la región, mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas y el acceso a tecnología especializada.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, señaló que este proyecto prioritario, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, busca incrementar la productividad de las unidades económicas rurales, particularmente de pequeños y medianos productores, facilitando el acceso a maquinaria moderna.

Destacó que, además de fortalecer la mecanización del campo, la iniciativa permitirá optimizar cada etapa del proceso productivo, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, lo que se traducirá en mejores rendimientos, mayor calidad de los cultivos y un incremento en la rentabilidad de las actividades agrícolas.

Asimismo, indicó que el programa de formación tiene como objetivo dotar a las y los operadores de conocimientos técnicos y habilidades prácticas para el manejo seguro y eficiente de maquinaria e implementos agrícolas. Esto permitirá contar con personal certificado al momento de la apertura de la convocatoria para servicios de maquila, garantizando estándares de calidad, seguridad y productividad.

Durante su intervención, el secretario reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una estrecha coordinación con el Ayuntamiento de Tula, reconociendo su papel estratégico en la implementación de este proyecto en beneficio de las y los productores del Altiplano tamaulipeco.

En el evento participaron René Lara Cisneros, Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola; Vicente Paul Saldívar Alonso, director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; José Luis Tovar Camarillo, director de Apoyo a Distritos de Riego; y Felipe Banda Ruiz, director de Desarrollo Rural Municipal.