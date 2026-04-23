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Anuncia ITCA programación del II Encuentro Fara Fara en Río Bravo

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Río Bravo, Tamaulipas.– Abril 23 de 2026.- El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) anunció la realización del II Encuentro Fara Fara, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de mayo en la Ex Hacienda La Sauteña, como parte de una estrategia interinstitucional para fortalecer la música regional y la identidad cultural en la entidad.

Este encuentro es resultado de la colaboración entre el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, así como del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante la Secretaría de Bienestar Social y el ITCA, en coordinación con el municipio de Río Bravo.

El evento surge como una extensión del Laboratorio de Nueva Música Norteña, iniciativa orientada a acompañar a las comunidades musicales de la frontera tamaulipeca mediante procesos de formación, diálogo, colaboración y construcción colectiva en torno a la música Fara Fara.

El Director General del ITCA, Héctor Romero Lecanda, destacó que esta segunda edición busca fortalecer los vínculos formativos, sociales y de convivencia que la música norteña genera en la región.

Además de presentaciones artísticas, el programa contempla actividades formativas y de reflexión, así como espacios orientados a promover la convivencia comunitaria y el reconocimiento de la identidad cultural a partir de la memoria colectiva.

HOMENAJE A TRAYECTORIA MUSICAL

El II Encuentro Fara Fara rendirá homenaje al músico Juan Villarreal, acordeonista y fundador de Los Cachorros de Juan Villarreal, quien será reconocido por su trayectoria y aportaciones a la música norteña.

Durante el primer día de actividades se contará con la participación del Semillero de Música Norteña, así como de los grupos Imperio y Contrato, quienes ofrecerán un repertorio en homenaje al artista.

Para la jornada del 2 de mayo se presentarán Grupo Corazón del Norte, Grupo Tayer y el Conjunto Típico Tamaulipeco.

Asimismo, el programa incluye la conferencia académica “Entre acordes y ausencias: la música norteña en clave transnacional”, impartida por la antropóloga social Raquel Ramos Rangel; el conversatorio “Así suena el Río Bravo”, con la participación de músicos y académicos; el taller “Repertorio norestense”, a cargo de Pedro Nicolás Garza y Luisa Fernanda Patrón; y la clase muestra “Bailemos norteño”, impartida por el Conjunto Típico Tamaulipeco.

El evento será de acceso gratuito y contará con actividades familiares, gastronómicas y recreativas, como la cabina de grabación “Radio Memoria” y el karaoke norteño “No logré olvidarte”.

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