Transforman espacios educativos con nueva infraestructura en Telebachillerato 018 de El Mante

El Mante, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- En el Telebachillerato Comunitario 018, ubicado en la congregación El Abra, en el municipio de El Mante, se llevó a cabo la presentación del informe final de las obras realizadas a través del programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN).

El director de Educación Media Superior, Gil Marcelino Aguilar Cuesta, en representación de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, presidió la ceremonia donde se entregaron tres obras fundamentales que transforman los espacios educativos del plantel: un laboratorio de cómputo, sanitarios (hombres y mujeres) y una oficina para la dirección.

Explicó que estas mejoras garantizan instalaciones dignas para las y los estudiantes como resultado de un esfuerzo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como el involucramiento de docentes y padres de familia, destacando la transparencia y voluntad con las que se invirtieron los recursos.

Resaltó que una parte fundamental para ello fue la donación del terreno adjunto al Telebachillerato 018, por parte del Gobierno Municipal de El Mante, espacio donde se edificó la nueva infraestructura educativa.

Enfatizó que, bajo el impulso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya y la administración del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, la educación se consolida como el motor de la transformación más sensible, humana y colaborativa en Tamaulipas.