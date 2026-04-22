Refuerza Tamaulipas la profesionalización del Registro Civil con capacitación integral 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 22 de 2026.- En cumplimiento de las acciones de mejora continua y fortalecimiento institucional del servicio público impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Coordinación General del Registro Civil llevó a cabo la Capacitación Anual Integral de Oficialías del Registro Civil 2026, con el objetivo de consolidar una atención ciudadana eficiente, de calidad y con sentido humano en toda la entidad.

Esta iniciativa forma parte de las acciones permanentes de profesionalización orientadas a mejorar áreas clave del servicio, permitiendo ofrecer trámites más ágiles, confiables y cercanos a la ciudadanía.

La capacitación fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, acompañado por el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, así como por titulares de las oficialías del Registro Civil de los 43 municipios del estado.

Durante su intervención, el secretario general de Gobierno destacó la relevancia del Registro Civil como una institución fundamental en la vida de las personas, al representar el primer vínculo del Estado con la identidad jurídica de la ciudadanía.

Asimismo, reconoció el trabajo que realizan las y los oficiales en cada municipio, subrayando la importancia de la coordinación institucional para acercar los servicios a la población mediante brigadas y acciones que garantizan el derecho a la identidad, incluso en comunidades de difícil acceso.

Villegas González enfatizó que la capacitación constante es clave para responder a los retos actuales, incluyendo la modernización de los servicios, la digitalización de trámites y la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que faciliten la atención ciudadana.

Por su parte, el coordinador general del Registro Civil, Mauro Francisco Sandoval Contreras, señaló que esta es la segunda capacitación integral que se realiza, en la que se abordan temas prioritarios derivados de la coordinación con la Agencia Digital de Transformación de México, el Registro Nacional de Población y diversas dependencias estatales y federales.

Destacó que la transformación del Registro Civil en los últimos años ha permitido la incorporación de nuevas herramientas, servicios y procesos orientados a homologar criterios de trabajo y mejorar la calidad del servicio en todas las oficialías del estado.

Finalmente, se reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo la profesionalización del personal, promoviendo la eficiencia institucional y garantizando una atención digna, humana y cercana a la ciudadanía.