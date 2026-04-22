Refuerza STPS atención laboral en Matamoros; avanza recuperación de empleos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que se mantienen acciones coordinadas y permanentes para atender la situación laboral registrada en la frontera, particularmente en Matamoros, donde recientemente se han registrado ajustes derivados del cierre de algunas empresas.

El titular de la dependencia destacó que, desde el primer momento, se activaron los mecanismos institucionales para brindar atención a las y los trabajadores afectados, mediante estrategias enfocadas en la vinculación laboral, capacitación y acompañamiento.

“Estamos haciendo todo lo que compete a la secretaría para atender esta situación; nuestro objetivo es que ninguna persona trabajadora se quede sin alternativas”, expresó.

A través del Servicio Nacional del Empleo en Tamaulipas, dirigido por Nayeli Lara Monroy, se han implementado diversas acciones para facilitar la reincorporación

de las personas al mercado laboral formal.

Entre ellas, destacan los programas Tamaulipas Equipa y Tamaulipas Capacita, enfocados en fortalecer habilidades y mejorar las oportunidades de empleo.

“Se ha logrado vincular a trabajadores a la bolsa de empleo, acercándolos a oportunidades formales que les permitan mantener estabilidad económica”, señaló Illoldi Reyes.

Asimismo, subrayó la participación de los Centros de Conciliación Laboral, encabezados por Adriana Garza Reyna, los cuales se mantienen activos para atender cualquier situación derivada de los despidos, garantizando procesos justos y apegados a derecho.

El secretario enfatizó que estos esfuerzos forman parte de un trabajo integral y coordinado entre las distintas áreas de la dependencia, con el objetivo de dar certeza a las y los trabajadores.

“Estamos trabajando en conjunto para generar estabilidad laboral y preservar la paz laboral en la entidad”, afirmó.

Finalmente destacó que pese a los retos, se ha avanzado en la recuperación de empleos formales en la región, lo que refleja la efectividad de las estrategias implementadas.

Estas acciones -dijo- se realizan en apego a las políticas públicas del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, orientadas a garantizar bienestar y desarrollo para las familias tamaulipecas.