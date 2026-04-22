Presenta diputada iniciativa para evitar el despojo de inmuebles con más sanciones

Cd. Victoria, Tam.- La diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson presentó, en sesión ordinaria, una iniciativa para modificar al Código Penal del Estado, para actualizar y fortalecer el marco jurídico penal en materia de despojo de bienes inmuebles, con el fin de ampliar la protección del patrimonio de las personas y cerrar espacios legales que permiten la comisión de nuevas modalidades de este delito.

En su exposición, señaló que el despojo se ha convertido en una problemática creciente que afecta directamente la estabilidad de las familias, al señalar que no solo se pierde un bien material, sino también el esfuerzo de toda una vida.

“El despojo significa perder un inmueble y además perder estabilidad, tranquilidad y muchas veces el esfuerzo de toda una vida”.

Destacó que la iniciativa tiene un enfoque de justicia social y de fortalecimiento institucional, al reconocer que la protección del patrimonio implica también la defensa de la dignidad y seguridad de las personas.

“Cerrar estas brechas legales es proteger a las familias, dar certeza jurídica y evitar que nadie se aproveche de la buena fe de los demás”.

La propuesta legislativa contempla la actualización del artículo 427 del Código Penal del Estado para establecer que también incurre en el delito de despojo quien impida materialmente el disfrute de un inmueble o derecho real, aun sin ocupación física del bien, ampliando así el alcance de protección jurídica.

De igual forma, se propone el fortalecimiento del artículo 431 mediante la incorporación de diversas agravantes relacionadas con nuevas modalidades del delito, como el uso de engaños, abuso de confianza, afectación a personas en situación de vulnerabilidad, así como la participación de servidores públicos o personas con funciones notariales.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación correspondiente a las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Justicia del Congreso del Estado.

La propuesta contó con el respaldo de distintas fuerzas políticas, con la participación del diputado Gerardo Peña Flores, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, en representación del Partido Revolucionario Institucional, así como de la diputada Francisca Castro Armenta, en representación del Grupo Parlamentario de MORENA.