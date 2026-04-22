POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Se calienta la arena victorense rumbo al 2027

Las encuestas son la salsa en la época electoral y preelectoral, le dan sabor al proceso y son un recurso que reaviva la contienda política, porque ponen en el debate a los actores en competencia. Si bien este procedimiento puede ser a modo, la realidad es que quien la ordena y la firma encuestadora que la ejecuta, en este caso Sondeo Tamaulipas, son cautos cuando están en la etapa interna, que es el caso.

En ese marco de circunstancias, la medición para las opciones a la candidatura a la alcaldía de Victoria que se ha filtrado, maneja los 4 puntos de distancia entre una y otra opción, lo cual está dentro del margen del empate, lo que equivale a “águila o sol”.

Cierto que una elección se puede ganar por un punto, pero cuatro puntos en el arranque de la competencia es una indefinición, equivale a una cortesía cuando se sabe que, en esta etapa temprana, nadie está ganado y nadie está perdido.

En esa cortesía de cercanía aparece Hugo Reséndez con 32 por ciento de aprobación, sin embargo, casi le pisa los talones Juan José Salazar del Partido Movimiento Ciudadano con 28 por ciento; y en la interna de Morena Hugo va al frente con 18 % y su seguidora más cercana es Katalina Méndez con 15 %, es otro empate técnico con solo 3 puntos de distancia, además, juega entre ellos el factor equidad de género.

Mientras que, por partido todo mundo lo sabe, Morena va a la cabeza, en este caso con 34% y su distancia con MC es de 17 %, que es el doble.

En conclusión, Reséndez juega, “aquí estoy”, pero por si el Gran Elector dice otra cosa, “no quedó mal”. Y hace bien, porque Hugo tiene ya un capital político formado por lo heredado por su padre Tito Reséndez y lo que en su desempeño propio ha venido cultivando, y en esta, o en otra oportunidad lo estaremos viendo como actor principal de una contienda municipal con resultados a su favor.

La cuestión es que esto apenas va empezando, los aspirantes, ni siquiera los podemos llamar precandidatos, hacen bien en lanzarse al ruedo, en otros tiempos las “ansias de novillero” eran castigadas, basta recordar la sentencia de don Fidel Velázques: “el que se mueve no sale en la foto”.

MANOTAZO DE SHEINBAUM, Y CONTROL TOTAL DE MORENA. – A 5 meses de que cumpla dos años en el ejercicio del poder, la presidenta Claudia Sheinbaum, y primer morenista del país, dio el manotazo en su partido para marcar límites entre el ayer y el presente. Con este acto, no deja dudas de quién manda en el país y en el instituto político que la condujo al poder.

Pudo haber mayor tolerancia, pero los “obradorsistas”, incluyendo a Andy se vanaglorian de la protección de AMLO, “el que manda es mi papá”, y ahí están los resultados. El caso de Luisa María Alcalde Luján es diferente, incluso la presidenta se expresó bien de ella, y es probable que la rescate en algún momento, pero la hija de Bertha Luján, tiene un nexo muy fuerte a través de su señora madre con el de Macuspana, entonces tendría que ser ubicada administrativamente, pero fuera de toda influencia partidista.

Adriana Montiel Reyes como secretaria de Bienestar, con los hilos en la mano de la política social, ejerció 550 mil MDP anuales, canalizados a pensiones y becas, que son base del sustento electoral del movimiento, ella será una pieza clave en el nuevo tablero del ajedrez político; y se complementa con Esthela Damián Peralta, consejera jurídica de la Presidencia, que ahora pasará a relevar a Andy López Beltrán en la Secretaría de Organización, estos son los nuevos perfiles, leales a Sheinbaum y conocedores del trabajo territorial que se incorporan al Comité Ejecutivo de Morena para conservar el poder.

El “manotazo” fue tan fuerte que no se ocupó de cubrir las formas protocolarias del partido, los dos elementos, Montiel Reyes y Damián Peralta, fueron designadas como piezas de la administración pública, y con ello quedó claro: “Aquí mando yo”, y punto.

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO CON TARJETAS DEL MUNICIPIO. –

Dos mil tarjetas de transporte serán distribuidas por el Municipio de Victoria, entre estudiantes de instituciones de Educación Media Superior. lo que representa un alivio a los gastos de muchas familias victorenses. Se trata del programa “Lalobús”, para el traslado en forma gratuita de estudiantes a las instituciones donde cursan algún grado de su formación escolar. Las primeras acreditaciones para hacer uso de esta modalidad, fueron entregadas personalmente por el presidente Eduardo Gattás Báez.

Esta modalidad, es el primer programa diseñado por el gobierno municipal, para apoyar la economía de las familias y brindar un traslado seguro a los jóvenes que estudian, con el uso de la tarjeta se agiliza el abordaje, para que lleguen a tiempo a sus planteles.

El alcalde Lalo Gattás examina la posibilidad de incorporar un camión escolar más, para ampliar la cobertura del servicio a estudiantes de los centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIs) y preparatorias que en sus aulas forman a nuevos profesionistas.