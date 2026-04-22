Plasma Tamaulipas su identidad y pasión futbolera en la Jornada Nacional de “Tequios por la Tierra, Murales Mundialistas”: INJUVE

-Como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- Con fin de utilizar la expresión artística como un motor de conciencia social, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), participó en la Jornada Nacional de “Tequios por la Tierra, Murales Mundialistas”, como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México.

La jornada arrancó oficialmente desde la conferencia “La Mañanera” encabezada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Instituto mexicano de la Juventud (IMJUVE), que dirige Abraham Carro Toledo, así como con institutos de juventud estatales y municipales.

Durante el acto de inauguración a nivel nacional, se informó que para esta jornada se registraron más de 9,057 actividades, que incluyen 5,700 Tequios, 3,356 murales, reuniendo de manera simultánea a 958,311 jóvenes.

Desde el ámbito estatal, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), expresó que “siguiendo la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya, y del secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, nos sumamos a esta jornada nacional, y que no se trate solo de una actividad para embellecer espacios públicos, sino sensibilizar a la ciudadanía y abrir canales de convivencia entre la juventud, contribuyendo a la generación de paz en la lucha contra las adicciones”.

“En la Escuela Primaria Himno Nacional de Ciudad Victoria se llevó a cabo la actividad principal, con la pinta de un mural monumental alusivo al próximo mundial de futbol, a cargo de la muralista, maestra Agnes Druenne. Asimismo, en la recuperación del espacio participaron colaboradores practicantes y de servicio social del Instituto, alumnos de este plantel y de la Preparatoria Federalizada No. 1, así como voluntarios de Misión Tamaulipas”.

“Acción que fue replicada en toda la entidad convocando a jóvenes de los municipios de: Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Mante, Llera, Padilla, Villa de Casas, San Fernando, Soto La Marina, Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Guerrero y Nuevo Laredo”, informó.

“Este es un esfuerzo colectivo que refleja el compromiso de las juventudes que están transformando México, haciendo valer sus derechos a tener acceso a más educación, más deporte y más cultura, mediante actividades masivas en todo el país”, dijo finalmente Rodríguez Perales.

Durante el evento estuvieron presentes representantes del gobierno estatal, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Educación, Bienestar, Sistema DIF, Mesas de Paz y Cultura.