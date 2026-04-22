Invita SEDENER a participar en webinars sobre regularización en el sector petrolífero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y el cumplimiento normativo en el sector energético, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER), en colaboración con la empresa Eservices, invita a empresarios, gasolineros, operadores de estaciones de servicio y público interesado a participar en una serie de webinars en materia de petrolíferos.

ElSecretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, señaló que estas sesiones están orientadas a exponer la regulación vigente, las obligaciones legales y los mecanismos de seguridad que deben cumplir las estaciones de servicio y el sector gasolinero en la entidad.

Indicó que las sesiones se llevarán a cabo todos los miércoles, hasta el 17 de junio, a las 11:00 horas (tiempo del centro), en modalidad virtual. Durante estos encuentros se abordarán temas como las regulaciones aplicables a estaciones de servicio y autoconsumo, el cumplimiento de controles volumétricos de combustibles, la contratación de pólizas de responsabilidad civil y ambiental, así como la obligación del balizado en unidades de transporte de combustibles, entre otros aspectos relevantes.

Como parte de este programa, el miércoles 22 de abril se realizó la sesión titulada “Regularización de actividades de despacho para autoconsumo de petrolíferos”, impartida por la doctora Alicia Zazueta Payán, especialista en la materia y fundadora de la empresa Eservices.

Estos webinars son gratuitos y las personas interesadas pueden registrarse a través de la información publicada en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas.