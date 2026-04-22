Gana Tamaulipas su primera medalla en la Olimpiada Nacional 2026

León, Guanajuato.- Abril 21 de 2026.- La Delegación de Tamaulipas logró su primera medalla dentro de la Olimpiada Nacional 2026, tras una destacada actuación en la disciplina de clavados que se desarrolla en el estado de Guanajuato.

El resultado se dio en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados varonil, categoría 16-18 años (Grupo A), donde la dupla integrada por Braulio Juárez Aguinaga y Ricardo Gamaliel Ríos Romero consiguió la medalla de bronce, colocando al estado en el medallero general de la justa nacional.

Los atletas, originarios de Ciudad Victoria, son dirigidos por el entrenador Paol Aldo Martínez Espinoza, y con este resultado marcan el primer logro para Tamaulipas en la presente edición del certamen.

El Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, a nombre del gobernador Américo Villarreal y de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, reconoció el desempeño de los atletas, destacando su dedicación y compromiso.

“Es un logro que refleja el esfuerzo y la disciplina de nuestros deportistas”, expresó, al tiempo que señaló su confianza en que la delegación tamaulipeca continúe sumando resultados positivos en las próximas semanas.