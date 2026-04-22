Gana Tamaulipas medallas en triatlón y pentatlón en la Olimpiada Nacional 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- La delegación de Tamaulipas registró una jornada con resultados en la Olimpiada Nacional 2026, al sumar medallas en las disciplinas de triatlón y pentatlón moderno.

En triatlón, Johan Caleb Delgado Perales obtuvo la medalla de oro en la categoría Infantil Menor (12-13 años), con un tiempo de 17:25, en competencia celebrada en Nayarit, con sede en Bahía de Banderas.

Asimismo, Leonardo Zurita Hernández consiguió la medalla de plata en la categoría Juvenil Menor (16-17 años). Zurita Hernández es originario de Ciudad Victoria y es entrenado por Carlos Daniel Chávez Morales, mientras que Delgado Perales es dirigido por Evaristo Ríos.

En pentatlón moderno, Arantza Treviño Ortiz y Carlos Osuna Bravo lograron la medalla de bronce en la prueba de relevos mixtos, dentro de la categoría Juvenil A, en actividad desarrollada en Jalisco y en donde ambos son entrenados por María Hernández.

Estos resultados se suman al bronce obtenido previamente en la disciplina de clavados.

Con ello, Tamaulipas acumula hasta el momento cuatro medallas en la Olimpiada Nacional 2026: una de oro, una de plata y dos de bronce.

El Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, felicitó a las y los atletas a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

“Reconocemos el trabajo y la preparación de cada uno de los atletas que han representado a Tamaulipas en esta competencia y estoy seguro sumaremos más medallas”, señaló Virués Lozano.

La delegación tamaulipeca seguirá con su actividad en triatlón, futbol, tiro con arco, entre otros deportes que iniciarán en próximos días.