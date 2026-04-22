Fomenta COTACYT vocaciones científicas en la niñez tamaulipeca con la Semana Infantil de la Ciencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- Con el propósito de fortalecer el interés por la ciencia y fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas, el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) lleva a cabo la Semana Infantil de la Ciencia, cuyo arranque tuvo como sede la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen”, en Ciudad Victoria.

El Director General del COTACYT, Julio Martínez Burnes, precisó que esta actividad, desarrollada en el marco del Día de la Niña y el Niño, impulsa una agenda de divulgación científica que permite atender a miles de estudiantes mediante talleres, actividades interactivas y la participación de investigadoras e investigadores en distintas regiones del estado.

Destacó la implementación de iniciativas innovadoras, como el impulso al fútbol robótico a través del programa FUTBOT MX, así como la participación de más de 150 talleristas en al menos siete municipios, fortaleciendo el acercamiento de la ciencia a la niñez tamaulipeca.

Asimismo, informó que del 21 al 24 de abril, integrantes del Sistema Estatal de Investigadores y personal del Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias impartirán talleres interactivos dirigidos a estudiantes de educación básica, generando espacios de aprendizaje práctico y significativo.

Subrayó que estas actividades beneficiarán a más de 7 mil estudiantes, contribuyendo al desarrollo de vocaciones científicas desde la infancia.

Por su parte, Igor Crespo Solís, en representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, presidió la ceremonia de inauguración, donde reiteró la importancia de impulsar el interés por la ciencia desde edades tempranas.

Reconoció esta etapa como fundamental para despertar la curiosidad, la creatividad y el interés por el conocimiento en niñas y niños, destacando que esta actividad forma parte de la estrategia Tamaulipas Educa, orientada a fortalecer los aprendizajes fundamentales y consolidar los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, refrenda su compromiso de impulsar una educación de calidad, incluyente y orientada al futuro.

Cabe señalar que la Semana Infantil de la Ciencia se realiza en el marco del Plan Nacional de Divulgación Científica, rumbo al Mundial Social, así como de la iniciativa FutBotMX, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).