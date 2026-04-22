Por: Roberto Olvera Pérez

Marcelo encabeza preferencias para la alcaldía de Reynosa

*El altruista de la Fundación (MOM) es el favorito en este municipio fronterizo y como abanderado de Morena

*Marcelo es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho, así que no lo pierda de vista en el futuro inmediato

A menos de año y medio de las elecciones intermedias en Tamaulipas, sobre todo para las alcaldías en los 43 municipios de la entidad y en particular la de Reynosa, en las encuestas ya destaca el nombre de Marcelo Olán Mendoza rumbo al 2027, como el favorito y bajo las siglas de Morena.

Así es, el también titular de las Oficinas Fiscales del Estado encabeza las preferencias en la alcaldía de Reynosa; esto de acuerdo con una encuesta de opinión realizada por “Dialogando Tamaulipas” y otras casas encuestadoras como Lavín y Asociados LLC.

Según el sondeo, el Morenista de hueso colorado es el favorito en esta Ciudad fronteriza con el 39.2% de los votos, si fuera abanderado de Morena en 2027.

En segundo lugar se coloca el ex diputado local y ex dirigente del PAN en Tamaulipas, Francisco Javier Garza de Coss, con el 25.8% de las preferencias electorales, si buscara la alcaldía por ese partido político. Es identificado al ex gobernador Cabeza de Vaca.

En un muy rezagado tercer lugar se coloca el priista Benito Sáenz Barella, con tan solo 5.1% y si fuera por el PRI.

Cabe resaltar que un 16.9% preferiría ‘otros nombres’, como el de Camilo Martínez Cortez, mientras que el 13.0% no sabe por quién votaría su sufragio.

Morena es el favorito para la alcaldía de Reynosa

En cuanto a partidos políticos se refiere, Morena sigue siendo el favorito para conservar la alcaldía de la 4T con un 46.1% de las preferencias electorales.

PAN se coloca en la segunda posición con un 35.2%.

En tercer lugar y muy lejos de los punteros, el Partido Revolucionario Institucional, alcanza apenas el 3.9% de las preferencias. Y párele de contar.

El altruismo de Marcelo

Marcelo Olán Mendoza ha trabajado incansablemente durante más de 10 años de manera consecutiva y constante, dando diferentes apoyos a la ciudadanía, sobre todo a los que menos tienen, porque ha dicho: “Que primero es el pueblo” como lo dice en reiteradas ocasiones la presidenta de la Republica, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Incluso ha apoyado a las escuelas de los diferentes niveles educativos con herramientas de trabajo para que los alumnos sean gente de bien, pues son el futuro de México, así como los ha dotado de proyectos productivos, pintura, cisternas, entre otros apoyos más, pues sabe bien que la educación es prioridad de prioridades en este gobierno de la Cuarta Transformación.

También ha dotado varias casas de habitación para gente de escasos recursos y eso es algo que se le reconoce, se le valora y es una muestra de su humanismo como lo ha venido haciendo el numero uno de Tamaulipas por las diferentes regiones del estado.

De la misma manera ha llevado brigadas de salud comunitaria por los diferentes sectores de la Ciudad, donde se resalta cortes de pelo, asistencia médica, asesoría jurídica, baños garrapaticidas para perros, reparación de aparatos electrodomésticos, entre otros apoyos más, y es por esa razón que hoy en día la gente está muy agradecida, por lo que así se viene reflejando en las preferencias electorales hacia su persona.

Marcelo Olán Mendoza además se identifica por su carisma, su don de servir con humildad, sobre todo a los que menos tienen y eso lo ha posicionado en esa línea inalcanzable. En pocas palabras, Marcelo Olán es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho, así que no lo pierda de vista en el futuro inmediato, sobre todo para el 2027. A quien ya le gritan por ahí, Marcelo estamos contigo y vamos por Reynosa.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.