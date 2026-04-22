Capacitan UTNL e ITACE a nuevos operadores mediante curso de tractocamiones

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- Con una matrícula inicial de 12 estudiantes, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), en conjunto con el Instituto Tamaulipeco para la Capacitación y el Empleo (ITACE), arrancaron una nueva edición del curso de manejo de tractocamiones de quinta rueda.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, señaló que el curso es una capacitación especializada orientada a formar operadores ante la alta demanda laboral en el sector del autotransporte en la región y a nivel nacional, derivada de la dinámica comercial en Norteamérica.

Durante el arranque del curso, se contó también con la presencia de Ariana Garza López, coordinadora del ITACE Nuevo Laredo, en representación de Claudia Anaya Alvarado, directora general de dicho instituto.

Tovar Lara reconoció la confianza de las personas inscritas en la capacitación al optar por una preparación profesional y especializada que busca abrirles oportunidades en un mercado laboral que mantiene una necesidad constante de personal calificado.

Explicó que el curso tiene una duración de 180 horas, distribuidas en seis semanas: dos enfocadas en teoría y cuatro en práctica, que se realizan tanto en las instalaciones de la universidad como en carretera, utilizando el tracto-camión disponible en la institución.

Refirió que la preparación está a cargo de la instructora Fabiola Guadalupe Posadas García, quien cuenta con experiencia en la formación de operadores de transporte, desempeñándose actualmente en este ramo tan especializado.

Destacó que esta capacitación de tractocamiones de quinta rueda forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, busca ampliar las oportunidades laborales entre las y los tamaulipecos.