Busca DEMA prevenir el estrés y el síndrome de burnout en su personal

Güémez, Tamaulipas..- Abril 22 de 2026.- Con el objetivo de identificar y atender riesgos psicosociales como el estrés, la ansiedad y el agotamiento laboral, personal de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) y del Centro Regional de Güémez participó en un curso-taller sobre salud mental en el entorno laboral.

La capacitación fue impartida por especialistas de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), adscritos a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el bienestar emocional del personal y mejorar su desempeño profesional.

Durante la jornada, se abordaron temas relacionados con el equilibrio entre la vocación de servicio y la salud mental, así como los efectos del síndrome de burnout o “trabajador quemado”, el cual puede derivar en disminución del rendimiento, desgaste emocional y afectaciones en la calidad del servicio.

La directora estatal de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Maribel Leticia García Barrientos, dio la bienvenida a las y los participantes, destacando la importancia de promover entornos laborales más saludables, equitativos y humanos.

A través de dinámicas grupales, las y los asistentes identificaron sus fortalezas y áreas de oportunidad, lo que permitió reflexionar sobre las condiciones emocionales en las que desempeñan sus funciones y la necesidad de atenderlas de manera oportuna.