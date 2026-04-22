Avanza Gobierno de Tamaulipas en infraestructura de salud con el nuevo Hospital General de Ciudad Madero

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Abril 22 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, registra avances significativos en la construcción del nuevo Hospital General de Ciudad Madero, proyecto estratégico para fortalecer la capacidad de atención médica en la zona conurbada del sur de la entidad.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que el complejo se encuentra en una etapa avanzada de ejecución, con áreas críticas ya concluidas, entre ellas urgencias, quirófanos, terapia intensiva, consulta externa y laboratorios.

“El área de urgencias está terminada al 100 por ciento, incluyendo espacios de observación, estabilización y atención inmediata. Las unidades quirúrgicas también se encuentran concluidas”, señaló el funcionario.

Detalló que, en cuanto a infraestructura de soporte, las instalaciones eléctricas, sistemas hidráulicos y laboratorios se encuentran finalizados, mientras que los sistemas de aire acondicionado y gases medicinales presentan un avance del 98 por ciento.

Asimismo, indicó que las áreas complementarias, como servicios generales, reportan un avance del 95 por ciento, y la zona administrativa del 97 por ciento. En el área de hospitalización, el tercer nivel alcanza un 93 por ciento y el cuarto nivel un 85 por ciento de avance.

“El proyecto está orientado a entregar una infraestructura funcional, eficiente y acorde con la demanda operativa del sistema de salud en el sur del estado”, concluyó.